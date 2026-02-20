De ritual cotidiano a experiencia gourmet: la evolución del café

Con cerca de 2.250 millones de tazas consumidas a diario en el mundo y más del 65 % de los adultos incorporándolo en su rutina, el café se mantiene como uno de los hábitos más arraigados a nivel global. Sin embargo, el consumo ha cambiado: hoy se prepara más en casa, crece la preferencia por cafés premium y aumenta la demanda de prácticas sostenibles.

En este escenario, Nespresso celebra 40 años desde su creación en 1986, cuando introdujo un modelo que transformó la experiencia del espresso en el hogar. Cuatro décadas después, la marca tiene presencia en 93 países y continúa impulsando la innovación en el segmento del café premium.

La evolución del café: más hogar, más calidad y más sostenibilidad

El mercado global del café ha evolucionado hacia una experiencia más personalizada. La preparación en casa dejó de ser una alternativa básica para convertirse en un ritual que privilegia:

Origen y trazabilidad del grano

Perfiles sensoriales diferenciados

Innovación en máquinas y recetas

Opciones de consumo en frío y caliente

Prácticas responsables y sostenibles

Desde su fundación, Nespresso apostó por llevar el “espresso perfecto” al hogar, integrando tecnología, selección rigurosa de granos y desarrollo de cápsulas que amplían las posibilidades de consumo.

“Hace 40 años comenzamos con una idea clara: transformar la manera en que las personas disfrutan el café en casa”, señaló Marcos Djinishian, gerente general para la Región Andina y el Caribe, destacando que la innovación ha sido el eje que ha permitido evolucionar junto al consumidor.

Colombia, un mercado estratégico para el café premium

Colombia ocupa un lugar central en la estrategia de la compañía. Con 11 años de presencia directa en el país desde la apertura de su primera boutique en 2014, la marca ha fortalecido su vínculo con uno de los orígenes cafeteros más reconocidos del mundo.

El consumidor colombiano, tradicionalmente asociado a la cultura cafetera, ha migrado hacia experiencias más sofisticadas en el hogar, mostrando interés creciente por:

Cafés de especialidad

Versatilidad en la preparación

Calidad certificada

Nuevas recetas y combinaciones

En el marco de su aniversario, la empresa presentó ediciones especiales como el Pack Taste, disponible en líneas Original y Vertuo, que reúne los cafés más vendidos en Colombia durante la última década. También lanzó el Pack Expertise, basado en la familia Ispirazione Italiana, diseñado para explorar nuevas recetas y reinterpretar el café en casa.