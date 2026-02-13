Corrientazo Sabroso: la ruta gastronómica para celebrar la comida de barrio en Bogotá

En Bogotá, donde el ritmo del día exige comida honesta, casera y abundante, el corrientazo sigue siendo un ritual cotidiano que une barrios, mesas y memorias. Ese plato completo con sopita, arroz infaltable, proteína generosa, ensalada y jugo —que para muchos sabe a hogar— será ahora el centro de una celebración gastronómica que busca darle el lugar que merece en la cultura culinaria de la ciudad.

Así nace Distrito Insaciables: Corrientazo Sabroso, una ruta que recorrerá distintos sectores de Bogotá para destacar a los restaurantes de barrio que han hecho del almuerzo casero un arte y un servicio esencial. Más que una competencia, se trata de un homenaje al sabor que se cocina sin pretensiones pero con alma.

45 restaurantes, una ciudad y un sabor compartido

La iniciativa seleccionará 45 restaurantes que representen lo mejor del corrientazo bogotano, brindándoles visibilidad y acercándolos a nuevos comensales en busca de buena comida a precios justos.

Los establecimientos interesados pueden inscribirse en👉 www.losinsaciables.co/distrito

Una vez elegidos los participantes, la ciudadanía tendrá la última palabra: los bogotanos podrán recorrer los restaurantes, probar el “corrientazo Insaciable”, y calificarlos.

Votaciones: del 1 al 15 de marzo , vía WhatsApp.

del , vía WhatsApp. Calificación del público: el restaurante con mayor puntaje será el ganador.

el restaurante con mayor puntaje será el ganador. Premio: un bono de $1.000.000 para invertir en el negocio.

un para invertir en el negocio. Anuncio del ganador: miércoles 18 de marzo, en un Live de Instagram de Los Insaciables.

Más que una competencia, la ruta quiere impulsar a esos negocios que sostienen la vida cotidiana de los barrios y que, con sazón y dedicación, siguen demostrando que la comida popular es uno de los tesoros gastronómicos más valiosos de Bogotá.

Una invitación a comerse la ciudad

Los Insaciables convocan a todos los bogotanos —curiosos, glotones, amantes del buen comer o simplemente nostálgicos del almuerzo casero— a salir a los barrios, probar nuevas mesas y apoyar a los restaurantes que mantienen viva la tradición del corrientazo.