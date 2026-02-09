Día de la Pizza en Colombia: una celebración que va más allá del sabor

Cada 9 de febrero se celebra el Día de la Pizza, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más universales de la gastronomía y a su capacidad de reunir a las personas alrededor de la mesa. En Colombia, esta conmemoración ha trascendido lo culinario para convertirse en un momento de encuentro, disfrute y experiencia compartida, donde la pizza se consolida como un símbolo de cercanía y celebración cotidiana.

En este contexto, Cine Colombia se suma a la celebración este lunes 9 de febrero a través de Cinepolitana Trattoria en Bogotá y de los puntos Cinepolitana ubicados en 16 multiplex del país, una propuesta gastronómica que invita a vivir el Día de la Pizza desde el sabor, la calma y el ritual de comer bien.

Cinepolitana: pizza italiana como experiencia gastronómica

La iniciativa está abierta al público general y no requiere la asistencia a una función de cine, lo que permite que la celebración se viva también como un plan gastronómico independiente. De esta manera, Cinepolitana refuerza su concepto como trattoria urbana y como espacio donde la cocina italiana se disfruta sin afán, en un ambiente pensado para compartir.

Durante la jornada del Día de la Pizza, Cinepolitana destacará su propuesta de pizza gourmet al horno, elaborada con ingredientes de alta calidad y bajo una preparación que privilegia la técnica, el tiempo y el sabor, en línea con la tradición italiana. Estas pizzas estarán disponibles por $19.900, una opción pensada para quienes entienden la pizza no solo como un plato cotidiano, sino como una experiencia culinaria que se disfruta mejor en compañía.

Más allá de una celebración gastronómica, el Día de la Pizza pone en evidencia cómo este plato se ha consolidado como un lenguaje común que conecta culturas, generaciones y momentos.