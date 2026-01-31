¿Qué es el drunch y por qué se convierte en la tendencia foodie de la noche?

La manera de compartir alrededor de la mesa sigue transformándose y hoy tiene un nuevo protagonista: el drunch. Esta tendencia traslada la esencia del brunch a la noche, combinando gastronomía para compartir, coctelería protagonista y un ambiente social relajado que convierte la cena en una experiencia más flexible, sensorial y contemporánea. En ciudades con una vida nocturna activa, el drunch se consolida como un plan ideal para celebrar, conversar y disfrutar sin horarios rígidos.

A diferencia de la cena tradicional, el drunch propone estaciones gastronómicas, bebidas ilimitadas o cuidadosamente seleccionadas y música en vivo, respondiendo a un cambio en los hábitos urbanos donde el público busca experiencias completas que integren sabor, ambiente y entretenimiento en un solo espacio.

En este contexto, el Grand Hyatt Bogotá presenta Drunch & Tonic – Edición Limitada, una propuesta que transforma la noche en uno de los planes más atractivos de la ciudad. La experiencia está diseñada para compartir y celebrar, fusionando alta cocina, ginebras premium y una atmósfera sofisticada que invita a prolongar el encuentro.

La velada ofrece ginebras premium ilimitadas, mimosas y una selección especial de bebidas, acompañadas por un recorrido gastronómico que incluye proteínas a la parrilla de leña, cocina japonesa de Ushin Japanese & Grill, frutos del mar con ceviches y tartares, además de ensaladas, quesos, fiambres y una mesa de postres que aporta el cierre dulce de la noche. Todo esto se complementa con música en vivo a cargo de un DJ, creando un ambiente relajado y elegante que acompaña la experiencia de principio a fin.

Drunch & Tonic se realizará el 31 de enero de 2026, de 7:00 p. m. a 11:00 p. m., en Capitalino Restaurant, con reservas abiertas para quienes buscan una propuesta gastronómica actual que redefine la forma de vivir la noche en Bogotá. El drunch deja de ser una tendencia emergente para consolidarse como una nueva manera de disfrutar la ciudad después del atardecer.