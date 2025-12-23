Cena de tres tiempos para Navidad y Año Nuevo: menú completo para celebrar en casa

La gastronomía juega un papel clave en las tradiciones decembrinas. Más allá de los regalos y los brindis, compartir una comida bien pensada fortalece los vínculos familiares y transforma cualquier reunión en una experiencia memorable. Pensando en ello, surge una cena de tres tiempos que combina ingredientes accesibles, técnicas sencillas y una presentación con aire de alta cocina.

“Durante la época decembrina, las tradiciones ocupan un lugar fundamental. Por ello, presentamos una propuesta de cena que honra lo tradicional, incorporando técnicas y presentaciones de alta cocina”, explica Alejandro Jiménez, gerente de High End de mabe.

A continuación, le presentamos el paso a paso de esta cena navideña o de Año Nuevo, perfecta para preparar en casa sin complicaciones.

Entrada: Ceviche de camarón fresco y aromático

Una opción ligera y refrescante para abrir la noche, con contrastes cítricos y un toque tropical.

Ingredientes

150 g de camarones limpios, frescos y fríos

30 g de cebolla roja en brunoise

30 g de cebolla blanca en brunoise

40 ml de jugo de limón recién exprimido

3 g de jengibre rallado

2 g de ajo picado o rallado

15 ml de whisky o destilado

20 g de cilantro fresco

5 ml de tabasco o salsa picante

40 g de maíz dulce

40 g de mango biche en cubos

70 g de salsa de tomate

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Limpie bien los camarones y salpimiéntelos. Pique el mango, las cebollas, el ajo, el jengibre y el cilantro. Para la leche de tigre, licúe el jugo de limón, el ajo, el jengibre, el whisky, 30 g de camarones, un poco de cada cebolla y cilantro. En un bowl, mezcle todos los ingredientes con la leche de tigre, rectifique sal y pimienta, deje enfriar y sirva.

Plato fuerte: Pollo cítrico al horno, jugoso y aromático

Un clásico reinventado, ideal para compartir en celebraciones familiares.

Ingredientes

1 pechuga de pollo con hueso

3 limones

100 g de mantequilla

2 ramitas de tomillo

2 g de orégano

10 ml de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Limpie el pollo e introduzca la mantequilla bajo la piel. Salpimiente y agregue la ralladura y el jugo de limón, el tomillo y el orégano. Disponga una cama de limones en láminas, añada aceite de oliva y hornee entre 220 y 230 °C durante 45 a 60 minutos, hasta obtener una piel dorada y carne jugosa.

Postre: Natilla gourmet para cerrar con tradición

Un infaltable de diciembre, elevado con frutas y aromas cítricos.

Ingredientes

5 tazas de leche

½ taza de azúcar morena

½ taza de azúcar blanca

1 taza + 1 cda de fécula de maíz

1 cda de mantequilla

½ taza de coco rallado

Cáscara de 1 naranja

Cáscara de 1 limón

100 g de arándanos deshidratados

Canela en astillas al gusto

Dulce de mora (opcional)

Preparación

Reserve una taza de leche y disuélvala con la fécula. Caliente el resto de la leche con las cáscaras de cítricos y la canela. Incorpore la mezcla de fécula poco a poco hasta espesar. Añada el coco, los frutos deshidratados y la mantequilla. Sirva en recipientes, espolvoree azúcar, dore y disfrute.