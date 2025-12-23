Cena de tres tiempos para Navidad y Año Nuevo: menú completo para celebrar en casa

La gastronomía juega un papel clave en las tradiciones decembrinas. Más allá de los regalos y los brindis, compartir una comida bien pensada fortalece los vínculos familiares y transforma cualquier reunión en una experiencia memorable. Pensando en ello, surge una cena de tres tiempos que combina ingredientes accesibles, técnicas sencillas y una presentación con aire de alta cocina.
“Durante la época decembrina, las tradiciones ocupan un lugar fundamental. Por ello, presentamos una propuesta de cena que honra lo tradicional, incorporando técnicas y presentaciones de alta cocina”, explica Alejandro Jiménez, gerente de High End de mabe.
A continuación, le presentamos el paso a paso de esta cena navideña o de Año Nuevo, perfecta para preparar en casa sin complicaciones.
Entrada: Ceviche de camarón fresco y aromático
Una opción ligera y refrescante para abrir la noche, con contrastes cítricos y un toque tropical.
Ingredientes
- 150 g de camarones limpios, frescos y fríos
- 30 g de cebolla roja en brunoise
- 30 g de cebolla blanca en brunoise
- 40 ml de jugo de limón recién exprimido
- 3 g de jengibre rallado
- 2 g de ajo picado o rallado
- 15 ml de whisky o destilado
- 20 g de cilantro fresco
- 5 ml de tabasco o salsa picante
- 40 g de maíz dulce
- 40 g de mango biche en cubos
- 70 g de salsa de tomate
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Limpie bien los camarones y salpimiéntelos. Pique el mango, las cebollas, el ajo, el jengibre y el cilantro. Para la leche de tigre, licúe el jugo de limón, el ajo, el jengibre, el whisky, 30 g de camarones, un poco de cada cebolla y cilantro. En un bowl, mezcle todos los ingredientes con la leche de tigre, rectifique sal y pimienta, deje enfriar y sirva.
Plato fuerte: Pollo cítrico al horno, jugoso y aromático
Un clásico reinventado, ideal para compartir en celebraciones familiares.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo con hueso
- 3 limones
- 100 g de mantequilla
- 2 ramitas de tomillo
- 2 g de orégano
- 10 ml de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
Preparación
Limpie el pollo e introduzca la mantequilla bajo la piel. Salpimiente y agregue la ralladura y el jugo de limón, el tomillo y el orégano. Disponga una cama de limones en láminas, añada aceite de oliva y hornee entre 220 y 230 °C durante 45 a 60 minutos, hasta obtener una piel dorada y carne jugosa.
Postre: Natilla gourmet para cerrar con tradición
Un infaltable de diciembre, elevado con frutas y aromas cítricos.
Ingredientes
- 5 tazas de leche
- ½ taza de azúcar morena
- ½ taza de azúcar blanca
- 1 taza + 1 cda de fécula de maíz
- 1 cda de mantequilla
- ½ taza de coco rallado
- Cáscara de 1 naranja
- Cáscara de 1 limón
- 100 g de arándanos deshidratados
- Canela en astillas al gusto
- Dulce de mora (opcional)
Preparación
Reserve una taza de leche y disuélvala con la fécula. Caliente el resto de la leche con las cáscaras de cítricos y la canela. Incorpore la mezcla de fécula poco a poco hasta espesar. Añada el coco, los frutos deshidratados y la mantequilla. Sirva en recipientes, espolvoree azúcar, dore y disfrute.