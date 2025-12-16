Cocinas abiertas, inteligentes y sostenibles: la tendencias para el 2026

En Colombia, la cocina dejó de ser un espacio meramente funcional para convertirse en un escenario de experiencia, diseño y bienestar, donde convergen la tecnología, la estética y la sostenibilidad. Esta evolución ha impulsado una creciente demanda de electrodomésticos premium capaces de integrarse al estilo de vida del consumidor moderno, según revela el reporte Luxury Home Appliances Market 2025 de Global Growth Insights.

La cocina como eje del lujo contemporáneo

Hoy, el lujo ya no se define únicamente por acabados sofisticados o marcas exclusivas. Para el consumidor colombiano de alto poder adquisitivo —principalmente entre los 30 y 55 años— la verdadera sofisticación está en cómo la tecnología facilita la vida diaria, optimiza el tiempo y eleva la experiencia culinaria dentro del hogar.

Este comprador premium cuenta con un alto nivel de conocimiento e interés por el diseño, y busca electrodomésticos que combinen rendimiento profesional, personalización y conectividad. Materiales de alta gama, interfaces intuitivas y soluciones empotrables se han convertido en elementos clave para transformar la cocina en un espacio protagonista del hogar.

Le puede interesar: Cómo bartenders, sommeliers y maestros cerveceros están transformando el consumo en Colombia

Tendencias que marcarán el lujo en la cocina en 2026

De cara a 2026, el mercado colombiano de electrodomésticos premium estará marcado por tendencias que responden tanto al diseño como a la funcionalidad y la sostenibilidad:

Diseño empotrable y minimalista , eje estético de los proyectos residenciales de alta gama.

, eje estético de los proyectos residenciales de alta gama. Personalización , con opciones de colores y acabados alineados al estilo de cada hogar.

, con opciones de colores y acabados alineados al estilo de cada hogar. Tecnología inteligente , que integra conectividad móvil y funciones automáticas para optimizar tiempo y consumo.

, que integra conectividad móvil y funciones automáticas para optimizar tiempo y consumo. Eficiencia energética y sostenibilidad , factores decisivos en remodelaciones y nuevas viviendas premium.

, factores decisivos en remodelaciones y nuevas viviendas premium. Cocinas sociales y abiertas, donde la experiencia culinaria se fusiona con el entretenimiento y la vida diaria.

Estas tendencias se alinean con el crecimiento del sector de vivienda en ciudades como Bogotá, Medellín y Barranquilla, de acuerdo con la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), abriendo nuevas oportunidades.