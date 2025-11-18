Gourmetro

Sal limón picante: una nueva experiencia para michelar bebidas

La propuesta se alinea con la tendencia global que impulsa sabores más atrevidos y experiencias sensoriales renovadas.

Por Luisa Toquica

El informe Tendencias Mundiales de Sabores 2025 de Innova Market Insights señala que las combinaciones “aventureras y atrevidas” ocupan hoy el tercer lugar entre las preferencias de los consumidores. En ese contexto, llega Bretaña x Refisal: Sal Limón Picante, una edición especial que surge de la lectura atenta de los hábitos de consumo en el país.

La propuesta se orienta a quienes hoy reinterpretan rituales como micheladas o bebidas mezcladas, agregando elementos sensoriales que elevan la experiencia.

El resultado de esta alianza se materializa en una edición que incluye presentaciones personales y un michelador con sal negra sabor limón picante.

       

