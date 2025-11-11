Nuevo ecosistema cultural transforma antigua planta cervecera en Medellín

Medellín continúa fortaleciendo su circuito creativo y urbano con la llegada de Estación Central, el nuevo proyecto de 3 Cordilleras que transforma su antigua planta cervecera en un espacio multipropósito donde convergen música, gastronomía, creatividad y experiencias inmersivas. En el mismo lugar donde nació la marca hace 18 años, este ecosistema se consolida como un hito para el Perpetuo Socorro, primer Distrito Creativo y Área de Desarrollo Naranja de la ciudad.

Un espacio que honra las raíces cerveceras de Medellín

El lugar nace con la intención de reconectar el sector con su tradición artesanal. Aquí, hace casi dos décadas, comenzó a gestarse el movimiento cervecero independiente de Medellín. Hoy, este proyecto expande esa herencia con una propuesta de ciudad que integra talento local, tendencias globales y nuevas dinámicas de encuentro en torno a la buena cerveza.

El proyecto es liderado por Juanchi Vélez y Juan José Piedrahita, figuras reconocidas de la escena gastronómica gracias a iniciativas como 7 Pulgadas y Alambique. Su visión conjunta busca elevar la experiencia urbana al combinar cerveza, música y gastronomía en un mismo entorno.

La primera apertura dentro del nuevo ecosistema es Hi Fi, un bar dedicado por completo a la música. Su propuesta se basa en tecnología de alta fidelidad única en Medellín, lo que garantiza una experiencia sonora de calidad de estudio.

Perpetuo Socorro: un barrio en transformación

Ubicado en el Perpetuo Socorro, reconocido como el primer Distrito Creativo y Área de Desarrollo Naranja de la ciudad, Estación Central se suma al proceso de revitalización urbana del sector.

Este nuevo hito cultural refuerza el papel del barrio como motor creativo y le devuelve su lugar en la historia cervecera de Medellín.