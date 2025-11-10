Gourmetro

El Omakase de nueve pasos que está revolucionando la gastronomía en Medellín

En el corazón de El Poblado hay una propuesta gastronómica que combina cocina japonesa de autor, coctelería de vanguardia y música en vivo.

Salvaje
Por Luisa Toquica

La escena culinaria de Medellín continúa su expansión con la llegada de Salvaje, marca que ya ha conquistado ciudades como Bogotá, Panamá, Dubái, Madrid, Miami, París, México y Guatemala. Su nueva sede en El Poblado, ubicada en el Hotel Tribe Medellín, promete convertirse en uno de los spots imperdibles para quienes buscan experiencias sensoriales completas.

En este espacio moderno, sofisticado y acogedor, se invita a vivir la gastronomía como un viaje: desde el diseño contemporáneo hasta la música en vivo, todo está concebido para conectar sabores, estética y cultura.

La experiencia Omakase

Con aforo para 125 comensales, el restaurante combina mesas, barras y un espacio exclusivo para degustar su icónica experiencia Omakase, guiada directamente por el chef.

Aquí, los visitantes pueden ver de cerca la preparación de los platos, donde cuchillos, fuego, técnica y creatividad dialogan a la perfección.

Cada menú es creado según la inspiración del chef e incluye maridaje con vinos y cócteles de autor.

El menú en detalle

La experiencia inicia con una sopa miso con tofu, cebollino y ralladura de limón. Luego desfilan preparaciones como:

  • Nigiri de Atún Yellowfin con kizami-wasabi
  • Nigiri de Salmón chileno con reducción de naranja y carpaccio de trufa
  • Hand Roll con salsa tobanjang, wasabi y anguila con maracuyá
  • Nigiri de Hamachi con topping de tomate kimchi y serranito
  • Nigiri de Anguila flambeada importada de Japón
  • Japanese Taco con entraña glaseada, pico de gallo y cebolla caramelizada

El recorrido finaliza con un Wagyu Akaushi de edición limitada, certificado de origen japonés, y un sampler de postres del chef que incluye delicias como Coconut 3 Leches, Cacao Salvaje, Yuzu & Yuzu e Ichigo & Cream, acompañadas de sorbetes artesanales.

Coctelería de autor: Japón y Colombia en una copa

La barra es otro de los grandes protagonistas. La coctelería de Salvaje fusiona ingredientes japoneses con frutas tropicales locales como lulo y maracuyá.

Su creación estrella es el Nankuru, preparado con sake Momokawa, licor de lichi, vodka, almíbar de lulo y limón natural.

Lo que viene: ronqueo y brunch japonés

SLVJ Medellín planea la llegada de dos nuevas experiencias:

  • Ronqueo de atún: ceremonia japonesa donde el despiece del pez se realiza frente al público.
  • Brunch de autor: fusión de técnicas japonesas con ingredientes locales.

Ambas propuestas buscarán mantener la excelencia conceptual y sorprender al comensal.

