Alta cocina, fast food y tradición: imperdibles de Bogotá Gourmet

La capital colombiana vive por primera vez Bogotá Gourmet, el evento gastronómico que busca rendir homenaje a la buena mesa, dinamizar al sector y conquistar a locales y visitantes con sabores tradicionales, contemporáneos y de fast food. La cita será del 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2025, con la participación de cerca de 40 restaurantes destacados.
¿Qué es Bogotá Gourmet?
Bogotá Gourmet es una iniciativa de País Gourmet, organización con más de 12 años de trayectoria liderando grandes festivales culinarios en Colombia, como Medellín Gourmet, que en su primera edición 2025 generó más de $20 mil millones COP para el sector gastronómico. Del mismo modo, Eje Cafetero Gourmet logró recaudar $3.2 millones COP, fortaleciendo directamente el músculo económico de los restaurantes participantes.
Este nuevo festival busca posicionar a Bogotá como un epicentro culinario latinoamericano, respaldando lo expresado por la ANDI (2024), que ubica a la ciudad entre las urbes con mayor reputación gastronómica en la región.
“Reconocer que Bogotá está entre las ciudades LATAM con mayor reputación en materia gastronómica nos pone en la tarea de sostener dicho reconocimiento…”, afirmó Daniel García, director de eventos de País Gourmet.
Beneficios para los comensales
Los visitantes podrán disfrutar de menús especiales de cuatro tiempos para dos personas, que incluyen:
- Dos platos fuertes
- Una entrada
- Un postre
- Botella de agua
- Un café de especialidad
- Dos sodas Hatsu o dos cervezas
Además, los restaurantes ofrecerán un 30% de descuento sobre su carta oficial, con tarifas que oscilan entre:
- $85.000 COP
- $135.000 COP
- $185.000 COP
El menú premium incluye dos copas de vino reserva de selección.
Aporte al sector
El evento contribuye al fortalecimiento de la cadena de valor gastronómica, generando empleo y mayor movimiento económico en un periodo de baja demanda. Además, se suma al crecimiento nacional del sector gastronómico, que representa el 3.5% del PIB, según datos del DANE para el primer semestre de 2025.
Restaurantes participantes
Entre los más de 40 establecimientos confirmados se encuentran:
- 48 Paellas
- Ajisen Ramen
- Brunetta Pizzería
- Casa Palermo
- Cosette Salitre
- Cotiza Longaniza
- Cuerdo by Seratta
- Diestro
- Ebano
- El Día que me Quieras
- Fiola
- Frida de Mis Amores
- Gallo Colorado
- Hache Hamburguesas
- Koyote Barbacoa
- Kuzina
- La Cesta
- La Lupita
- Lobo Negro
- Maki Bar
- Mazaryk
- Patria 26
- Petronio
- Piedra Sagrada
- Pika
- Plaza Café
- Primi
- Renne
- Ruda
- Sekushi
- Semolina Colina
- Todo Es Color di Rosa
- Tonnarello
- Bulería
- Trattoria La Divina Comedia