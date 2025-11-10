Alta cocina, fast food y tradición: imperdibles de Bogotá Gourmet

La capital colombiana vive por primera vez Bogotá Gourmet, el evento gastronómico que busca rendir homenaje a la buena mesa, dinamizar al sector y conquistar a locales y visitantes con sabores tradicionales, contemporáneos y de fast food. La cita será del 7 de noviembre al 8 de diciembre de 2025, con la participación de cerca de 40 restaurantes destacados.

¿Qué es Bogotá Gourmet?

Bogotá Gourmet es una iniciativa de País Gourmet, organización con más de 12 años de trayectoria liderando grandes festivales culinarios en Colombia, como Medellín Gourmet, que en su primera edición 2025 generó más de $20 mil millones COP para el sector gastronómico. Del mismo modo, Eje Cafetero Gourmet logró recaudar $3.2 millones COP, fortaleciendo directamente el músculo económico de los restaurantes participantes.

Este nuevo festival busca posicionar a Bogotá como un epicentro culinario latinoamericano, respaldando lo expresado por la ANDI (2024), que ubica a la ciudad entre las urbes con mayor reputación gastronómica en la región.

“Reconocer que Bogotá está entre las ciudades LATAM con mayor reputación en materia gastronómica nos pone en la tarea de sostener dicho reconocimiento…”, afirmó Daniel García, director de eventos de País Gourmet.

Beneficios para los comensales

Los visitantes podrán disfrutar de menús especiales de cuatro tiempos para dos personas, que incluyen:

Dos platos fuertes

Una entrada

Un postre

Botella de agua

Un café de especialidad

Dos sodas Hatsu o dos cervezas

Además, los restaurantes ofrecerán un 30% de descuento sobre su carta oficial, con tarifas que oscilan entre:

$85.000 COP

$135.000 COP

$185.000 COP

El menú premium incluye dos copas de vino reserva de selección.

Aporte al sector

El evento contribuye al fortalecimiento de la cadena de valor gastronómica, generando empleo y mayor movimiento económico en un periodo de baja demanda. Además, se suma al crecimiento nacional del sector gastronómico, que representa el 3.5% del PIB, según datos del DANE para el primer semestre de 2025.

Restaurantes participantes

Entre los más de 40 establecimientos confirmados se encuentran:

48 Paellas

Ajisen Ramen

Brunetta Pizzería

Casa Palermo

Cosette Salitre

Cotiza Longaniza

Cuerdo by Seratta

Diestro

Ebano

El Día que me Quieras

Fiola

Frida de Mis Amores

Gallo Colorado

Hache Hamburguesas

Koyote Barbacoa

Kuzina

La Cesta

La Lupita

Lobo Negro

Maki Bar

Mazaryk

Patria 26

Petronio

Piedra Sagrada

Pika

Plaza Café

Primi

Renne

Ruda

Sekushi

Semolina Colina

Todo Es Color di Rosa

Tonnarello

Bulería

Trattoria La Divina Comedia



