Tacos sí, pero también ceviches, tostadas y cócteles: nuevas formas de disfrutar México en Bogotá

Al norte de Bogotá se encuentra Chop Chop, una bodega mexicana que abrió sus puertas a finales de 2024 con una propuesta íntima y sin clichés. Lejos de los estereotipos más folclóricos, el lugar interpreta la estética mexicana desde la sutileza.

Al frente del proyecto está María Luisa Gaitán, arquitecta de formación con más de diez años de experiencia en cocinas de la capital. Su visión se refleja en un espacio sereno, versátil y lleno de sabor, ideal para cualquier momento del día.

Cocina mexicana con carácter propio

Aquí se apuesta por una mirada personal de la cocina mexicana, donde la frescura de los ingredientes y el equilibrio de sabores tienen protagonismo.

Aunque hay propuestas tradicionales como birria o cochinita pibil, también destacan opciones pensadas para ampliar el panorama culinario.

La cocina evoluciona constantemente con especiales mensuales, diseñados para explorar ingredientes y técnicas sin proteína animal, reforzando una carta que se siente dinámica y accesible.

Imperdibles del menú:

Entre su selección de platos, algunos se han ganado un lugar especial por su creatividad y sabor:

Tostadas de atún

Refrescantes y ligeras, combinan láminas de atún, aguacate y notas cítricas sobre una tostada crocante. Una entrada fina y equilibrada, ideal para comenzar.

Ceviche de chicharrón

Una interpretación sorprendente de este clásico formato: ácido, especiado y crujiente. El chicharrón se transforma en protagonista gracias a una preparación vibrante que aporta frescura sin perder intensidad.

Ceviche de chicharrón

Empanadas de tinga de pollo

Rellenas de un guiso profundo y aromático de tomate y chipotle, las empanadas son crocantes por fuera y jugosas por dentro; perfectas para compartir.

Quesadilla de birria

La birria, cocinada lentamente, se sella entre tortillas doradas y se acompaña con el consomé tradicional para remojar. Reconfortante y sabrosa.

Empanadas de tinga de pollo

Coctelería azteca: mezcal, tequila y más

La carta de coctelería se inspira en México y revisita algunos clásicos sustituyendo sus bases por mezcal o tequila. Ingredientes como flor de jamaica, tamarindo, mango y chiles aportan carácter y frescura.

Entre los más destacados:

Margaritas de tamarindo o mango con chamoy

Una combinación dulce, ácida y ligeramente picante que reúne sabores esenciales de la cocina mexicana. Son ideales para acompañar platos como las tostadas de atún o la quesadilla de birria.