Llega el Festival Los Insaciables 2025: ¡alístese para comer bueno!

Bogotá se prepara para recibir una de las celebraciones gastronómicas más esperadas del año: la octava edición del Festival Los Insaciables, un homenaje vibrante a los sabores de barrio, la tradición culinaria colombiana y el espíritu comunitario que nos une. Del 1 al 3 de noviembre, Compensar de la Avenida 68 será el epicentro de esta experiencia insaciable, con entrada libre para todos los amantes de la buena comida y la buena compañía.

Este año, Los Insaciables rinde homenaje a esos sabores que nos conectan con nuestras raíces: los platos que se comparten en reuniones familiares, los aromas que nos transportan a la infancia, y las recetas que han pasado de generación en generación. Más que un festival, es una celebración de lo que somos como colombianos.

Durante tres días, más de 20 restaurantes se darán cita para ofrecer lo mejor de la gastronomía nacional. Los asistentes podrán disfrutar de:

Tradicionales picadas con variedad de carnes y acompañamientos

Ajiaco santafereño y sancochos que reconfortan el alma

Lechona tolimense, símbolo de fiesta y sabor

Cortes de carne colombianos al barril, una nueva experiencia para el paladar

Choripán llanero, crepes, fresas con crema y otros postres irresistibles

Beer Garden, música y juegos: el complemento perfecto

El festival contará con una zona Beer Garden, ideal para compartir una cerveza artesanal entre amigos. La música en vivo pondrá el ritmo a la jornada, mientras que los juegos tradicionales como carreras de costales, la cucharita y la gallina ciega invitarán a revivir momentos de infancia y diversión en comunidad.

Detrás del festival está el parche de amigos conocido como Los Insaciables: Ali, Pollo, Pipe y Jao. Unidos por su amor a la comida callejera y tradicional, recorren Colombia en busca de los mejores sabores, apoyando a emprendedores gastronómicos y conectando a las personas con experiencias únicas. Su misión es clara: celebrar lo que huele a barrio, a autenticidad y a historia.

El Festival Los Insaciables es más que un evento culinario: es una invitación a reconectar con nuestras raíces, a celebrar lo que nos une y a disfrutar de lo mejor de Colombia en cada bocado. La entrada es libre, así que prepárense para una experiencia insaciable que promete dejar huella en el corazón y el paladar.