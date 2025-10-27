Manzanas francesas: sostenibilidad y sabor que conquistan

Con el inicio de la temporada 2025, las manzanas francesas regresan a los mercados de Ecuador y Colombia con el objetivo de seguir cautivando a los consumidores por su frescura, sabor y calidad. Las reconocidas variedades Gala, Granny Smith, Candine, Fuji, Pink Lady® y Juliet reafirman su lugar en las mesas latinoamericanas, ofreciendo una experiencia única que combina tradición, innovación y sostenibilidad.

Una cosecha récord con sello ecoresponsable

Este año, Francia reporta una cosecha satisfactoria de 1,485 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 4% respecto a 2024. Este crecimiento está respaldado por su modelo de producción sostenible, certificado con el sello “Huertos Ecoresponsables”, una distinción que garantiza prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la trazabilidad completa del producto desde el huerto hasta el consumidor.

Francia, clave en el mercado de manzanas

Colombia se ha consolidado como uno de los mercados más atractivos para la importación de manzanas en América Latina. Entre agosto de 2024 y julio de 2025, el país importó 118.296 toneladas de esta fruta, por un valor estimado de 124,4 millones de euros, evidenciando el creciente interés por productos frescos y saludables.

En este panorama, Francia ocupa el tercer lugar como proveedor, con 8.732 toneladas importadas y un valor de 10,8 millones de euros, posicionándose por encima de otros países europeos como Italia, Polonia y España. Este resultado refleja la confianza del consumidor colombiano en las manzanas francesas y su preferencia por variedades que combinan sabor, textura y calidad premium.

Variedades que enamoran al consumidor colombiano

El gusto colombiano por las manzanas francesas continúa en ascenso. Estas son las principales variedades que llegan al país y su desempeño en la temporada 2025:

Granny Smith : 122.000 toneladas (+22%). Famosa por su sabor ácido y refrescante.

: 122.000 toneladas (+22%). Famosa por su sabor ácido y refrescante. Pink Lady® : 179.000 toneladas (+5%). Dulce, crujiente y una de las más queridas por su versatilidad.

: 179.000 toneladas (+5%). Dulce, crujiente y una de las más queridas por su versatilidad. Gala : 267.000 toneladas. Equilibrada, jugosa y perfecta para consumo directo o preparaciones gourmet.

: 267.000 toneladas. Equilibrada, jugosa y perfecta para consumo directo o preparaciones gourmet. Juliet: 23.000 toneladas (+44%). Cultivada mediante agricultura ecológica, esta variedad bicolor destaca por su dulzura y conservación excepcional.

Estas frutas no solo se disfrutan como snack saludable, sino que también se integran en jugos naturales, repostería, ensaladas y preparaciones gourmet, conquistando tanto los hogares como los restaurantes colombianos.



