El italiano a la colombiana: Ti Amo

Ti amo no es un restaurante para ortodoxos de la pasta o la pizza. No es un restaurante italiano tradicional. Sus dueños no son italianos, ni hijos de italianos, ni estudiaron allá. Lo de Ti Amo es una fusión de cocina italiana y colombiana.

PUBLICIDAD

Conozca acá todas las “Joyitas de barrio” de GastroPop

La cocina italiana es masivamente aclamada; una de las cocinas favoritas del mundo entero. En Colombia la pizza es una de las comidas “callejeras” más populares y nos gusta tanto la pasta que hacemos arroz con linguini y sopa de fideos, y nadie se extraña al encontrar algún tipo de pasta corta dentro de cualquier sopa.

Lo más famoso de este restaurante de barrio, con sedes en Batán y Tierra Linda, es la pizza. Y como muchos negocios, surgió de una necesidad en pandemia: ofrecer algo que les gustara a muchos, fácil de llevar a domicilio.

Sus dueños son Jimmy Soler, hijo de campesinos de Jenesano (Boyacá) y su esposa Viviana Roa. Al llegar a Bogotá a los 17 años, Jimmy trabajó en un Fruver, después hizo pizzas en un puestico, se asoció en un proyecto de comida “ejecutiva” y finalmente se metió a estudiar cocina. En septiembre de 2023 lanzó Ti Amo, sede Tierra Linda, y en enero de este año la segunda sede, en Batán, del restaurante casual y sencillo que dice más Colombia que Italia.

No recomiendo las pizzas clásicas como la margarita (que probablemente no pasaría la prueba de un paladar ortodoxo) sino las que representan el espíritu más creativo de la cocina de Jimmy y son atractivas para el paladar explorador bogotano, como la Miele (manzana, mozzarella, miel de chile y queso azul) y la de Pistacchio (mortadella italiana, pesto de pistacho, stracciatella y mozzarella). Son pizzas delgadas, con un toque dulce, mezclas interesantes para sorprenderse.

Contrario a la oferta de la mayoría de las pizzerías italianas hoy en Bogotá, paradas en pocos ingredientes de altísima calidad, esta es una pizza -como ellos mismos definen, fusionada a la colombiana- con muchos ingredientes y en cantidades generosas. Y muchas combinaciones: 25 sabores.

PUBLICIDAD

El local de Batán tiene una barra en la entrada como para extender el almuerzo de viernes de amigos de oficina o cerrar una cita romántica con el tipo de cocteles grandes que parecen inspirados en ensaladas de frutas, coloridos, con trozos que flotan, hojas de alguna hierba y un limón de garnish.

Las pizzas personales cuestan entre 20 mil y 30 mil pesos y las familiares alrededor de 60 mil.

Conócelos acá: @ti.amopizzeria