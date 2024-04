Es hora de tomarse un ron Bacardí con Camila Cabello

La estrella del pop Camila Cabello es la nueva imagen del ron Bacardí y el lanzamiento se da con una campaña inspirada en “Sigue Tu Ritmo” uno de los mensajes principales de la marca. En su primera colaboración con bebidas espirituosas, Camila protagoniza un spot fenomenal ambientado con su nueva canción “I LUV IT”, primer sencillo de su cuarto álbum “C,XOXO” que llegará este verano.

“Estoy muy emocionada de colaborar con Bacardí. Siempre he pensado en Bacardí como la marca de ron por excelencia”, dijo Camila Cabello. “Para mí, Bacardí es sinónimo de espíritu caribeño y, por supuesto, de buenos cócteles y una gran fiesta. La campaña en la que hemos trabajado no se parece a ningún proyecto que haya hecho antes. No puedo esperar a que los fans lo vean “.

La campaña es una celebración del espíritu y estilo vibrante de la nueva música de Camila, así como de la pasión de BACARDÍ de siempre unir a la comunidad a través del movimiento y la autoexpresión.

El spot, con duración de 60 segundos, fue realizado por el director Nicolás Méndez, cofundador de CANADA (productora española de contenido visual) y, quien ha sido director de reconocidos artistas internacionales como Rosalía, Travis Scott y Tame Impala. Su visión cinematográfica, para esta campaña, fue desarrollada en colaboración con BBDO Nueva York, en la cual muestran a la estrella pop moviéndose al ritmo de su nuevo tema. La canción comienza a transmitirse desde una radio en la calle y culmina en una alegre fiesta colectiva con cócteles BACARDÍ. La coreografía fue creada por Marine Brutti, Jonathan Debrouwer y Arthur Hare de (LA)HORDE, mientras que los nuevos y atrevidos looks de Cabello fueron diseñados en colaboración con el diseñador Jared Ellner, el maquillista Ash K Holm, el estilista Dimitris Giannetos y el artista de uñas Tom Bachick.

La marca del murciélago continuará apoyando a la estrella en el lanzamiento de su nuevo álbum con diversos eventos y actuaciones en todo el mundo, todos con I LUV IT Punch. El coctel fue creado por la misma Camila Cabello, una bebida inspirada en un clásico ponche de ron, con un giro a un delicioso coctel preparado con ron BACARDÍ y algunos de sus ingredientes favoritos, incluyendo maracuyá, limón, agua de coco y St. Germain.

“El equipo Bacardí está encantado en asociarse con una de las mayores estrellas de la música en la actualidad para nuestra nueva campaña”, dijo Roberto Ramírez Laverde, Vicepresidente Global Senior de Ron Bacardi. “Nuestra herencia caribeña y nuestro amor por la música son las fuerzas que nos unen detrás de esta multifacética colaboración global”. La energía electrizante de Camila Cabello encaja perfectamente con el ADN de nuestra marca, que siempre ha defendido la individualidad y hacer lo que nos mueve. Esta campaña es solo el principio - no podemos esperar a que el mundo vea cómo Camila personifica el espíritu de Bacardĺ.”

I LUV IT Punch, el coctel de Camila Cabello

· 60 ml ron BACARDÍ Carta Blanca

· 15 ml de St Germain.

· 15 ml del jugo de maracuyá.

· 15 ml de jugo de limón.

· 30 ml de agua de coco.

En un vaso alto con hielos poner todos los ingredientes y revolver para tener una mezcla perfecta. Decora con una rodaja de limón.