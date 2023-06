Comida para ansiosos

Hace unos años como terapeuta en formación, cuando estudiaba sicología sistémica, le pregunté a mi profesor, Eduardo Villar, qué me recomendaba para el caso de un paciente (cliente, en los términos que usábamos para reencuadrar la relación) que se describía como terriblemente ansioso. Su respuesta, totalmente inesperada viniendo de un terapeuta con tanta experiencia, me pareció divertida, acertada y empática, porque no es la voz del Doctor sabio que medica sino un consejo, de un ansioso a otro:

_Pistachos, yo como pistachos cuando estoy ansioso ¿hay algo que calme más la ansiedad que sentarse a abrir uno a uno, la bolsa entera de pistachos?

Hay muchos voceros, médicos, creadores de contenido y nutricionistas hablando de la relación entre lo que comemos y cómo nos sentimos, no soy médica, experta en ansiedad ni en nutrición, pero comparto, entre ansiosos, mi lista de alimentos amigables con la ansiedad, una fórmula sencilla, que la mayoría de veces me funciona, para distraer la ansiedad o el estrés de una situación cotidiana. Por su puesto para tratar la ansiedad recomiendo la terapia, la que implica trabajar, hacer conciencia e intentar algo diferente a los patrones que aprendimos, pero estos son tips para ansiosos en el día a día.

Además de pelar pistachos hasta que duelan las uñas y las yemas de los dedos, apalancando con una cáscara la apertura del siguiente pistacho de la bolsa, estos alimentos surten un efecto similar en mis nervios, y son más baratos:

Las arvejas. Cuando compras la vaina y te sientas a sacar cada grano de arveja te sientes como un niño jugando con papel burbuja, al ritmo de tus dedos y del ta ta ta ta tá va tu atención.

La granada. Es cara y no se consigue tan fácil pero la textura de esta fruta y el arte de sacarle las gotas traslúcidas de las entrañas es divertido y sensual, y el premio de morder cada granito fresco que estalla en la boca no es poca cosa.

La guanábana. Sus pepas forradas se escapan entre los dedos, masajeas el cuerpo blanco de la guanábana y vas pescando pepas acá y allá para meterlas en la boca, pelar con los dientes, y la siguiente. Delicioso.

Amasijos. Tengo un amigo enfrentando un tratamiento contra el cáncer que hace una oda del efecto de amasar en su proceso de sanación; él hace pan de masa madre y le atribuye a amasar la capacidad de tranquilizar y la virtud de fortalecer la paciencia. Amasa, amasa, amasa, algo de ti se trasmite a esa masa, algo de la masa, se queda contigo.

La música, un buen libro o una película, tienen también el poder de ponernos en el aquí y el ahora, de sacarnos durante un rato del novelón de una mente rumiante o del miedo al futuro, larga vida a los alimentos y al arte que tienen ese efecto inmediato de poner en la cabeza en el presente, no sea que se nos queme el arroz. Así entre ansiosos, ¿qué te sirve a ti, para relajarte?

