El cartagenero Heberto Eljach Chef del restaurante Alma, será uno de los chefs invitados al South Beach Wine & Food Festival 2023

Se acerca la versión número 22 del South Beach Wine & Food Festival, esta edición trae más de 90 eventos para incursionar entre el jueves 23 de febrero y el domingo 26 de febrero.

Este año la gran novedad del festival, son las cenas íntimas en asociación con la Guía Michelin en colaboraciones entre chefs de restaurantes con estrellas Michelin con sede en Miami: Luciana Giangrandi y Alex Meyer de Boia De con Sebastian Vargas de Los Felix; y Juan-Manuel Barrientos de El Cielo Miami con Ryan Ratino de Bresca en Washington DC.

La dos veces ganadora del premio James Beard, Mashama Bailey de The Grey en Savannah, será la anfitriona de “Our Sunday Table: Jazz Brunch with The Gray and Friends” con una alineación que incluye a los chefs nominados a James Beard con sede en Miami, Valerie Chang de Itamae y Akino West. de Rosie’s, Karla Hoyos de Toracotomía, Kyle Jacovino de Vittoria Pizzeria Napoletana en Savannah, la chef vegana filipino-estadounidense Josie Smith-Malave de Bubbles & Pearls en Wilton Manor, la nominada a James Beard Paola Velez, fundadora de Bakers Against Racism, en Washington DC y el colombiano Heberto Eljach chef ejecutivo del Restaurante Alma del Hotel Casa San Agustín, en Cartagena de Indias, Colombia.

“Vamos a preparar un ceviche de langosta con tamarindo ,que es un ingrediente típico de la costa y casabe ,que es una preparación autóctona de la costa ,para acompañar el ceviche, queremos llevar el sabor de nuestra costa caribe a los paladares de los norteamericanos y latinos residentes y visitantes a este festival en Miami” comentó el chef Heberto Eljach Chef Ejecutivo del reconocido Hotel Casa San Agustín y su exclusivo restaurante Alma

Heberto Eljach, oriundo de Cartagena, Colombia, es desde hace 9 años el Chef Ejecutivo del reconocido Hotel Casa San Agustín y su exclusivo restaurante Alma, ubicado en el casco del Centro Histórico de la capital bolivarense.

Eljach cuenta con 22 años de experiencia y su más grande inspiración a la hora de dirigir esta importante cocina son sus raíces del Caribe y el Pacífico colombiano, es la biodiversidad del país, su hermosa Cartagena y a lo que él alude como elemento más importante, su familia.