Cocina casera en tiempos de carestía

Hace unos días encontré un hilo de Twitter con este requerimiento de una usuaria: “Necesito recetas para cocas de almuerzo que puedan guardarse en nevera e irse gastando en el transcurso de dos semanas ¿me dan ideas?”

Por el hilo me fui enterando de conceptos como mealprep y batch cooking y me conecté con la necesidad de cocinar en bloque los fines de semana alimentos básicos para tener a mano, mezclar y servir en pocos minutos, entre semana. Así no pides domicilios diarios y comes rico, más sano, sin gastar tanto. La idea es simplificar la cocina en casa. Así me encontré con los servicios de Catalina Alba, cocinera y experta en marketing y publicidad que renunció hace diez años a una larga trayectoria en agencias para crear sus proyectos gastronómicos.

El aforo de restaurantes y el gasto promedio por persona en muchos restaurantes en el último año da cuenta de que salimos de la pandemia como predecían los estudios, con ganas de vivir mejores experiencias. Pero cuando todo está caro es natural que para muchos sea necesario comer más comida casera, al menos entre semana. De cualquier forma, queremos comer variado y rico.

“En pandemia empecé creando menús gratuitos para dar ideas de menús sencillos y populares, nada de lengua alcaparrada ni platos polémicos”. Almorzadiario es una propuesta online para que la gente elija su tipo de dieta, el número de comensales en casa y los platos favoritos para hacer durante un mes. Trae lista de mercado y menú digital con las recetas.

La tendencia de explorar sabores tanto en comida como en bebidas, que creció con el confinamiento, revela que hoy somos consumidores más abiertos a probar distintos sabores. Ha crecido la oferta de cocina de otras partes, no solamente de más regiones del país sino de regiones del mundo, pero a la vez la economía global ha aumentado nuestra consciencia del valor de las cosas.

Para responder a ese dilema del consumidor creó Los baratelis, una guía de menús de lujo creados “para presupuestos modestos”. Son opciones de menús un poco más gourmet inspiradas en lo más económico de la canasta familiar. Una Lista de mercado para hacer 20 platos diferentes con bases y acompañamientos variados.

La canasta familiar nos exige ser más inteligentes y recursivos que nunca, dice Catalina. Por eso ha creado herramientas para acompañar a la gente en la cocina, de manera práctica y divertida.

En la conversación de simplificar la cocina casera se habla de mealprep y batch cooking ¿Qué son? “Mealprep es el concepto de hacer varias comidas iguales, preparadas para guardar en contenedores y congelar”. Para Catalina, al ser los mismos ingredientes puede resultar aburrido: “finalmente es comer lo mismo durante muchos días”, dice.

A ella le gusta más el método de Batch cooking, cocinar por lote, ósea tomarse una mañana o tarde, generalmente el fin de semana, para preparar las bases que usas en el día a día, mezclando con más ingredientes y preparaciones diferentes. “Te permite jugar con proteínas, vegetales, crear platos e ir ganando confianza para crear más combinaciones a partir de las bases”.

Además de los ebooks, en sus clases, nacidas en pandemia, Catalina enseña a hacer las preparaciones base, con poca sal y pocos condimentos: “te gastas una hora o una hora y media en hacer las preparaciones base que cada día puedes mezclar y en cuestión de máximo diez minutos tienes una comida variada lista. Es importante almacenar, congelar, y aprender a reanimar los ingredientes”.

Catalina automatizó recientemente el proceso de Almorzadiario.com: “Fuera de Colombia hay plataformas muy exitosas como Blue Appron y Hello Fresh, que son cajas divinas con ingredientes porcionados, yo creé un modelo ajustado al consumidor local en el que elijes tu plan, un menú con 6 platos cada semana, y puedes filtrar tu dieta, hay opciones sin lácteos o vegetarianas. Recibes un ebook personalizado con las recetas que elegiste, menús para el número de personas en tu casa y el link a mi WhatsApp Business para consultas personalizadas”.

Ofrece algunos materiales gratis y servicios pagos que, por una suma de entre 5 y 7 dólares, dan acceso a los ebooks con recetas, listas de mercado, tips y la asesoría online. Tiene clientes en Italia, Australia, Estados Unidos, por eso en las asesorías personalizadas resuelve dudas como con qué ingrediente se puede reemplazar el plátano maduro de una receta.

Entre sus servicios hay cursos como “Se me quema el agua volumen 1″ o clases de cocina para solteros que terminan en mesa probando los platos cocinados en colectivo. Próximamente lanzará una experiencia de Halloween, una cena inspirada en Italia, en los años veinte, en la que los asistentes tendrán roles y un misterio que resolver.

Para Catalina la mayor fuente de tráfico y ventas es Twitter, los debates y la participación activa de la gente le permiten sacar muchos insights de sus consumidores y ofrecer su portafolio para simplificar la experiencia de la cocina en casa.

Más información: www.catalba.co @catalba