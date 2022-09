Buchanan’s Two Souls: El resultado de compartir el alma del whisky y el tequila, llega por primera vez a Colombia

Buchanan's Two Souls Buchanan's Two Souls (Cortesía)

El pasado, 21 de septiembre de 2022, en la ciudad de Bogotá, Buchanan’s anunció el lanzamiento de ‘Two Souls’, el primer whisky terminado en barricas de tequila Don Julio, creado en colaboración entre el Scotch Master Blender, Craig Wallace y el Maestro Tequilero, Enrique de Colsa. Sin duda, una de las más ambiciosas innovaciones de producto que Buchanan’s ofrece, al combinar la sofisticación del whisky escocés con la fuerza y el carácter del tequila.

El resultado es un whisky suave, dulce, pero con un terminado ahumado y especiado único, que significa el encuentro de las almas de dos grandes.

Buchanan’s Two Souls es una mezcla de orígenes, culturas, sabores y significados, que aprovecha al máximo la intensidad de las propiedades de la barrica de roble blanco americano del tequila Don Julio, las cuales ya han tenido un añejamiento previo de Bourbon. Durante 9 meses reposan el destilado en la Casa del Tequila en los Altos de Jalisco, México.

En el caso de Buchanan’s Two Souls, una vez finaliza el añejamiento del tequila en las barricas, éstas viajan a Escocia donde el whisky recibe un añejamiento final de 9 meses más, logrando que la esencia del tequila se vuelva parte fundamental de esta unión.

Este whisky llega a Colombia a romper esquemas e imaginarios y, también, para que las personas que les gusta vivir experiencias nuevas, tengan la posibilidad de conocer la fusión del alma de James Buchanan’s y Don Julio González en una bebida única y sin precedentes.

Por su inigualable sabor, Buchanan’s Two Souls, se puede disfrutar en diferentes presentaciones y ocasiones: puede ser en un shot ligeramente frío; también puede suavizarse con agua mineral para destacar más sus aromas y exaltar las notas cítricas con una rodaja de limón.

“Le apostamos a fusionar dos almas a simple vista muy distintas, pero que juntas encajan perfectamente. De esta manera, Buchanan’s reitera su propósito de abrazar lo que somos y mostrar que la identidad no está escrita en piedra. Con Two Souls queremos inspirar a todos los colombianos compartir nuestro mensaje de no encasillar y explorar la dualidad de personalidades que habitan en cada uno de nosotros, abrazando nuestras distintas facetas para vivir y compartir lo mejor de todos”, afirmó Paula Rey, Gerente General de Diageo Colombia.

A partir de septiembre, Buchanan’s Two Souls llegará a Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, y posteriormente a Cali para compartir su alma con la de los colombianos. Para conocer más de ‘Buchanans Two Souls, pueden seguir las redes de Buchanan’s Colombia, o haciendo click acá.