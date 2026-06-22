Arte, café y memoria: Musa Home Gallery abre sus puertas con un homenaje a Álvaro Cepeda Samudio en Barranquilla

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La escena cultural de Barranquilla volverá a tener una cita con el arte, la conversación y el café el próximo 24 de junio, cuando Musa Home Gallery abra nuevamente sus puertas para la cuarta edición de Café Arte Musa, un espacio que se ha consolidado como punto de encuentro para artistas, coleccionistas, gestores culturales y amantes de las artes plásticas.

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La iniciativa, liderada por la marchante de arte y gestora cultural Cielo Támara, busca acercar al público a una selección de obras de artistas nacionales e internacionales, promoviendo no solo la apreciación artística, sino también el diálogo en torno a las diferentes manifestaciones contemporáneas.

Café Arte Musa regresa a Barranquilla con 21 artistas internacionales y homenaje a Álvaro Cepeda Samudio

Bajo la curaduría del escritor y gestor cultural Miguel Iriarte, esta nueva edición reunirá a 21 artistas de Colombia, Cuba, España, México y Estados Unidos, quienes presentarán obras caracterizadas por propuestas contemporáneas, exploraciones modernas y enfoques experimentales.

Los asistentes podrán apreciar creaciones elaboradas a partir de distintos materiales, técnicas, soportes y conceptos, conformando una muestra diversa que refleja la riqueza y pluralidad del arte actual.

Entre los artistas invitados se encuentran Enrique Lamas, Alex de la Torre, Alex García, Bruno Ángel, Bruno Brieva, Cecilia Herrera, Clara Valencia, Diego Holguín, Evelyn Fraser, Gisselle Borrás, Hermes Berrío, Jaime Mesa, Mónica Ramírez, Sonia Ovalle, Rafi Barón, Verónica Muñoz, Ángel León Valiente, Harold López, Justo Garrote, Ronald Velásquez, Luis Saldaña y Maité Rojas.

Un homenaje a Álvaro Cepeda Samudio

Además de la exposición artística, la jornada incluirá una charla cultural a cargo de Miguel Iriarte, quien abordará la vida y legado de Álvaro Cepeda Samudio, una de las figuras más influyentes de la literatura y el periodismo colombiano.

La conversación se realizará en el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Cepeda Samudio, resaltando su papel en el desarrollo de las artes, la cultura y las letras en Barranquilla y en Colombia.

El espacio permitirá a los asistentes conocer más sobre la influencia que tuvo el escritor en la consolidación de movimientos culturales y artísticos que marcaron una época en el país.

Arte y café en una misma experiencia

Uno de los elementos distintivos de Café Arte Musa es la integración de experiencias artísticas y gastronómicas. En esta ocasión, la velada contará con una cata especial dirigida por Feros Café, marca que llegará desde Cartagena con una selección de café orgánico de especialidad.

La actividad estará liderada por el embajador de la marca, Óscar Salazar, quien compartirá con los asistentes las características de un café proveniente de Salamina, Caldas, una de las regiones más representativas del Eje Cafetero colombiano.

La propuesta busca crear un ambiente propicio para el intercambio de ideas, la contemplación de las obras y el fortalecimiento de los vínculos entre artistas y público.

Con esta cuarta edición, Café Arte Musa continúa consolidándose como una plataforma cultural que promueve el encuentro entre el arte contemporáneo, la reflexión cultural y las tradiciones colombianas, ofreciendo a Barranquilla una experiencia que combina creatividad, conocimiento y el sabor de uno de los productos más emblemáticos del país.