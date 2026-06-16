Una de cada siete mujeres nunca ha tenido un orgasmo: ¿cómo alcanzarlo y cuáles son sus beneficios?

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¿Sabía que una de cada siete mujeres nunca ha experimentado un orgasmo? Aunque durante décadas el placer femenino estuvo rodeado de mitos y tabúes, hoy la ciencia lo reconoce como un componente clave del bienestar físico y emocional.

Lejos de ser un asunto exclusivamente relacionado con la intimidad, el orgasmo tiene efectos comprobados sobre la salud. Investigaciones científicas han demostrado que alcanzar el clímax activa múltiples regiones del cerebro y desencadena la liberación de sustancias químicas capaces de reducir el estrés, aliviar dolores e incluso fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, millones de mujeres alrededor del mundo siguen sin experimentar esta respuesta fisiológica.

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Una de cada siete mujeres nunca ha llegado al clímax

De acuerdo con reportes clínicos recopilados por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos (MedlinePlus), entre el 10 % y el 15 % de las mujeres nunca han tenido un orgasmo a lo largo de su vida, una cifra que equivale aproximadamente a una de cada siete mujeres.

A esto se suma la denominada “brecha del orgasmo”. Una investigación publicada en la revista científica Archives of Sexual Behavior encontró que, en las relaciones heterosexuales, ambos miembros de la pareja alcanzan el orgasmo en el 65 % de los encuentros sexuales. No obstante, en el 30 % de los casos únicamente el hombre llega al clímax.

Estas cifras han impulsado nuevas conversaciones sobre educación sexual, bienestar íntimo y la necesidad de comprender mejor el placer femenino.

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¿Qué ocurre en el cerebro durante un orgasmo?

Investigadores de la Universidad de Rutgers, en Estados Unidos, descubrieron que durante el orgasmo se activan simultáneamente más de 30 áreas cerebrales.

Además, el organismo libera una combinación de neurotransmisores y hormonas como:

Oxitocina , relacionada con el vínculo afectivo y la sensación de bienestar.

, relacionada con el vínculo afectivo y la sensación de bienestar. Dopamina , asociada con el placer y la recompensa.

, asociada con el placer y la recompensa. Endorfinas , que actúan como analgésicos naturales.

, que actúan como analgésicos naturales. Prolactina, vinculada con la relajación posterior al clímax.

Gracias a este proceso, los especialistas señalan que el orgasmo puede contribuir a disminuir los niveles de estrés, favorecer estados de relajación profunda, aliviar algunos dolores crónicos y mejorar la calidad del descanso.

Las claves para alcanzar el orgasmo femenino

Según María Fernanda Echavarría, líder de marca de Camtoyz, uno de los factores más importantes para facilitar el orgasmo femenino es la estimulación adecuada del clítoris.

“El placer femenino está relacionado con el autoconocimiento, la exploración y la posibilidad de entender qué disfruta cada persona. Cuando una mujer conoce mejor su cuerpo y existe una comunicación más abierta en pareja, la experiencia cambia completamente”, explica la experta.

Diversos estudios respaldan esta afirmación y estiman que aproximadamente el 75 % de las mujeres requiere estimulación directa o indirecta del clítoris para alcanzar el orgasmo, y no únicamente penetración vaginal.

Autoconocimiento y comunicación: pilares del bienestar íntimo

Especialistas coinciden en que el placer femenino no responde a una fórmula única. Factores como la confianza, la ausencia de presión, la autoestima sexual y la comunicación abierta con la pareja pueden influir significativamente en la experiencia.

En los últimos años también han surgido diferentes tecnologías orientadas al bienestar íntimo y la exploración sexual femenina. Estos dispositivos ofrecen distintos tipos de estimulación —externa, interna o combinada— para adaptarse a las preferencias y necesidades individuales o de pareja.

Asimismo, cuando existen molestias derivadas de la resequedad vaginal, el uso de lubricantes puede contribuir a reducir la fricción y mejorar la comodidad durante las relaciones sexuales.

El placer femenino, cada vez menos tabú

Hablar del orgasmo femenino dejó de ser una conversación incómoda para convertirse en un tema de salud y bienestar integral. Expertos insisten en que la curiosidad, el autoconocimiento y la eliminación de sentimientos de culpa son herramientas fundamentales para construir una vida sexual más satisfactoria.

Más allá de alcanzar una meta específica, comprender cómo funciona el cuerpo, respetar los propios tiempos y fomentar relaciones basadas en la confianza pueden ayudar a transformar la experiencia íntima en un espacio más consciente, saludable y libre de prejuicios.