¿Su pareja va al Mundial? Estudio advierte que muchos asistentes buscarían ser infieles

La Copa Mundial de 2026 promete convertirse en uno de los eventos deportivos más grandes de la historia. Millones de aficionados viajarán a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a sus selecciones, vivir la emoción de los estadios y disfrutar del ambiente festivo que rodea al torneo. Sin embargo, un reciente estudio advierte que, además de la pasión por el fútbol, otro fenómeno podría marcar esta edición del campeonato: el aumento de las aventuras extramaritales.

De acuerdo con una encuesta realizada por la plataforma Gleeden entre más de 25.000 usuarios en América Latina, una significativa proporción de quienes planean asistir al Mundial estaría dispuesta a vivir experiencias románticas o sexuales fuera de su relación de pareja durante el evento.

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El Mundial 2026 podría convertirse en la excusa perfecta para una aventura amorosa

Los resultados del estudio muestran que el 66 % de los participantes considera que una Copa del Mundo genera condiciones propicias para una aventura sentimental.

La cifra se vuelve aún más llamativa entre quienes tienen previsto viajar al torneo. El 29 % de los encuestados afirmó que buscará activamente encuentros casuales durante el Mundial, mientras que otro 52 % aseguró que no los descarta si surge la oportunidad.

En otras palabras, ocho de cada diez asistentes estarían abiertos a tener una experiencia amorosa o sexual fuera de su relación estable.

Según Silvia Rubíes, directora de Comunicaciones de Gleeden Latam, este comportamiento puede estar relacionado con el contexto emocional y social que generan los grandes eventos internacionales.

“Los grandes eventos internacionales generan una sensación de libertad temporal. Las personas están lejos de casa, fuera de sus rutinas habituales y expuestas a nuevas experiencias, lo que puede influir en su comportamiento afectivo y sexual”, explicó la vocera.

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Las aplicaciones de citas jugarían un papel clave durante el torneo

El estudio también destaca el protagonismo que podrían tener las aplicaciones de citas durante la Copa Mundial de 2026.

El 57 % de los consultados considera que estas plataformas facilitan los encuentros casuales durante eventos masivos, mientras que un 27 % cree que pueden ayudar dependiendo de las circunstancias.

Además, cerca de cuatro de cada diez personas encuestadas manifestaron que estarían dispuestas a pagar servicios premium para incrementar sus posibilidades de concretar una cita durante el campeonato.

Para los investigadores, este comportamiento confirma una tendencia que suele repetirse cuando aumentan los desplazamientos internacionales: también crece la búsqueda de conexiones románticas y encuentros ocasionales.

¿Qué pasaría si Colombia llega a la final del Mundial?

Entre los colombianos consultados, la ilusión futbolera también parece estar ligada a factores emocionales y sentimentales.

El 75 % considera que una eventual clasificación de la Selección Colombia a la final del Mundial podría aumentar las probabilidades de vivir una aventura amorosa.

Dentro de ese grupo, una cuarta parte cree que las posibilidades crecerían considerablemente, mientras que la mitad considera que el ambiente de celebración, la euforia colectiva y el contexto festivo podrían influir en este tipo de decisiones.

Viajes, anonimato y euforia: los factores detrás del fenómeno

Los investigadores concluyen que factores como el anonimato, la distancia del entorno habitual, las celebraciones multitudinarias y la ausencia de controles cotidianos crean un escenario diferente al de la vida diaria.

Aunque millones de aficionados estarán concentrados en lo que ocurra dentro de las canchas, este estudio sugiere que para algunos viajeros el Mundial 2026 también podría representar una oportunidad para explorar experiencias personales alejadas del fútbol.

Mientras el planeta entero celebra la máxima fiesta deportiva, las emociones podrían desbordarse tanto en los estadios como fuera de ellos, dejando claro que la Copa del Mundo mueve mucho más que pasiones futbolísticas.