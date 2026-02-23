¿Quiere orgasmos más intensos? Esta técnica ancestral podría ayudarle

El pompoarismo es una técnica ancestral basada en el control y fortalecimiento de los músculos del suelo pélvico. Originada principalmente en India y Tailandia, esta práctica milenaria ha ganado popularidad en Occidente por su capacidad para aumentar el placer sexual, mejorar la salud íntima y contribuir al bienestar integral.

Aunque hoy suele asociarse directamente con la sexualidad, su origen no estuvo vinculado exclusivamente a ese propósito. De hecho, especialistas señalan que también surgió como un ejercicio de concentración corporal y una herramienta para promover la longevidad.

Esta información le puede interesar: ¿Cuánto debería durar una relación sexual? Los expertos responden sin tabúes

¿Qué es el pompoarismo?

El pompoarismo consiste en realizar ejercicios específicos de contracción y relajación consciente de los músculos del suelo pélvico, similares a los conocidos ejercicios de Kegel.

El objetivo principal es fortalecer esta zona muscular, que cumple funciones clave como:

Sostener órganos como la vejiga, el útero y el recto.

Mejorar el control urinario.

Potenciar la respuesta sexual.

Favorecer la estabilidad del core.

Con el tiempo, el dominio muscular que se desarrolla mediante esta técnica comenzó a valorarse especialmente por su impacto en la calidad de las relaciones sexuales.

Origen del pompoarismo y su relación con la longevidad

La ginecóloga y obstetra María Carolina Dalboni, especialista en salud integral femenina, explicó al medio brasileño O Globo que el pompoarismo no nació únicamente con fines eróticos.

“Es una práctica que se originó principalmente en India y Tailandia. En su momento, también era un ejercicio de concentración y para aumentar la longevidad. Existe desde hace muchos años y no surgió únicamente con fines sexuales”.

En ese contexto, el fortalecimiento del suelo pélvico era visto como una forma de mantener el equilibrio corporal, la energía vital y el control físico, elementos vinculados históricamente a la salud a largo plazo.

Lea también: ¿Cuánto tiempo puede estar un hombre sin tener relaciones sexuales? La ciencia responde

Cómo el fortalecimiento del suelo pélvico aumenta el placer sexual

Uno de los principales beneficios del pompoarismo es su impacto directo en el orgasmo y la intensidad del placer.

Según Dalboni, la contracción voluntaria y controlada de los músculos pélvicos:

Incrementa la sensibilidad durante la penetración.

Mejora la circulación sanguínea en la zona íntima.

Favorece orgasmos más intensos.

Puede facilitar la experiencia de orgasmos múltiples en algunas mujeres.

Al fortalecer estos músculos, la estimulación se vuelve más intensa y consciente, lo que amplifica las sensaciones durante la relación sexual.

Beneficios del pompoarismo para los hombres

Aunque suele asociarse principalmente con mujeres, el pompoarismo también aporta beneficios importantes a los hombres.

La sexóloga y psicóloga Michelle Sampaio, directora de la Asociación Brasileña de Estudios en Medicina y Salud Sexual (ABEMSS), explicó que el fortalecimiento del suelo pélvico puede:

Mejorar el control de la erección.

Aumentar la resistencia sexual.

Ayudar a regular la eyaculación.

Intensificar el placer.

El entrenamiento de estos músculos favorece tanto la salud íntima masculina como la calidad de la experiencia sexual en pareja.

Beneficios adicionales del pompoarismo para la salud

Más allá del ámbito sexual, esta práctica también puede contribuir a:

Prevenir o mejorar la incontinencia urinaria.

Recuperar el tono muscular después del parto.

Reducir el riesgo de prolapsos.

Mejorar la postura y estabilidad del core.

Aumentar la conciencia corporal.

Por ello, cada vez más personas buscan integrar ejercicios de suelo pélvico en su rutina de bienestar.

La importancia de la guía profesional

Especialistas recomiendan realizar estos ejercicios con acompañamiento profesional, especialmente al inicio.

Muchas personas no identifican correctamente qué músculos deben activar, lo que puede reducir la efectividad de la práctica o generar tensiones innecesarias.

Las sesiones de fisioterapia del suelo pélvico permiten:

Reconocer adecuadamente la musculatura.

Aprender la técnica correcta.

Evitar errores comunes.

Maximizar los beneficios.

¿El pompoarismo realmente acerca a la longevidad?

Aunque no es una “fórmula mágica” para vivir más años, el fortalecimiento del suelo pélvico sí forma parte de una estrategia integral de salud.

Mantener una musculatura pélvica fuerte está relacionado con:

Mejor calidad de vida en la adultez.

Menor riesgo de complicaciones urológicas.

Mayor autonomía en la vejez.

Bienestar sexual sostenido a lo largo del tiempo.

En ese sentido, el pompoarismo se conecta con una visión de salud preventiva y consciente.