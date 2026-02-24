Comunidad therian: el fenómeno viral en TikTok que también impulsa la moda de segunda mano

La conversación sobre la comunidad therian ha crecido de manera significativa en el último año, impulsada por la viralización de contenidos en redes sociales como TikTok e Instagram. Videos relacionados con esta identidad acumulan millones de visualizaciones y han despertado el interés de medios de comunicación y especialistas en distintos países, abriendo un debate que va más allá de lo cultural y se conecta con nuevas formas de consumo juvenil.

¿Qué es la comunidad therian?

La comunidad therian está integrada por personas que sienten una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. Este fenómeno, que se desarrolla principalmente en entornos digitales, ha sido abordado desde perspectivas culturales, identitarias y sociales.

En plataformas como TikTok e Instagram, jóvenes comparten contenidos donde expresan esta conexión a través de relatos personales, dinámicas comunitarias y, en algunos casos, elementos visuales y estéticos asociados a su identidad. La viralidad de estos contenidos ha contribuido a que el término “therian” gane visibilidad global.

Sin embargo, especialistas coinciden en que el interés mediático alrededor del fenómeno no debe entenderse como una tendencia aislada, sino como parte de una conversación más amplia sobre identidad, autoexpresión y libertad individual en la era digital.

Más allá del fenómeno: identidad y forma de vestir

Aunque el auge del contenido therian ha captado la atención, su creciente visibilidad coincide con transformaciones más amplias en la relación de los jóvenes con la moda.

En redes sociales y comunidades digitales se observa cada vez con mayor frecuencia el uso de:

Prendas reutilizadas

Ropa de segunda mano

Piezas adaptadas o intervenidas

Estilos que no responden a tendencias tradicionales

Este comportamiento no se limita a una comunidad específica. De acuerdo con especialistas en consumo, forma parte de un cambio generacional más amplio, donde la prioridad ya no es seguir ciclos de moda acelerados, sino vestir de acuerdo con la identidad propia.

Moda circular y autenticidad: un cambio generacional

En este contexto, la moda circular se consolida como una práctica extendida entre las nuevas generaciones. El concepto promueve prolongar la vida útil de las prendas, reutilizarlas y volverlas a poner en circulación, reduciendo el consumo de ropa de un solo uso.

Plataformas de compra y venta de ropa “pre loved” han identificado esta transformación en los hábitos de consumo. Desde la compañía GoTrendier, aseguran que los usuarios jóvenes buscan prendas versátiles que puedan adaptarse a distintos estilos y ocasiones.

“Lo que estamos viendo no es que las personas cambien quiénes son por la ropa, sino todo lo contrario: usan la ropa para mostrar su autenticidad. En ese proceso, muchos recurren a prendas que ya existen, las adaptan y las vuelven a poner en circulación. La moda circular encaja de forma natural cuando la identidad está por encima de la tendencia”, explicó Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier en Colombia.

Identidad, consumo y libertad individual

Para los analistas, el fenómeno therian no explica por sí solo el auge de la moda circular. Sin embargo, sí se suma a una conversación más amplia sobre cómo las nuevas generaciones entienden la identidad y el consumo.

Hoy, la ropa se consolida como un lenguaje propio, donde la autenticidad tiene mayor peso que la tendencia. En este escenario, la reutilización de prendas y la segunda mano dejan de ser una alternativa marginal y se convierten en una elección consciente.