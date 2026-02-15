Nuevo brunch rodeado de vegetación exhuberante y con vista panorámica de Medellín

En los altos de El Poblado, en Medellín, rodeado de vegetación exuberante y con una vista panorámica privilegiada de la ciudad, Ritwal se ha consolidado como uno de los lugares imperdibles para disfrutar de un brunch, uno de los planes que se han posicionado para hacer los domingos.

Más que un restaurante, el espacio se ha posicionado como un destino en el que se disfruta de la cocina de producto, la naturaleza y mientras se disfruta de una panorámica de la capital antioqueña.

¿Qué se puede hacer un domingo en Medellín?

Uno de los planes recomendados para hacer los domingos en Medellín es disfrutar de las diferentes opciones de Brunch que se encuentran tanto en hoteles como en restaurantes, una tendencia que está en aumento.

Ritwal se siente como un balcón natural sobre la ciudad, donde la luz resalta el verde que lo envuelve, es un espacio que invita a quedarse y a disfrutarse sin prisa.

En la mesa, la propuesta es de cocina de producto, con ingredientes de alta calidad y platos generosos, bien pensados y bien ejecutados. La presentación es muy bien cuidada, sus sabores sorprenden y funcionan muy bien para compartir.

El nuevo “Brunch del sol” es una propuesta de 180.000 pesos por persona, que incluye café de especialidad, parfait o bowl de açaí, huevos pochados o trufados, tostadas a la francesa o pancakes con crema inglesa y mimosas ilimitadas. .

Lo que también se destaca es que el servicio es cercano y atento, lo que termina de redondear la experiencia, creando el plan perfecto para el domingo, en donde hay buena comida, cocteles bien logrados, naturaleza y una vista que recuerda por qué Medellín es conocida como la Ciudad de la Eterna Primavera.