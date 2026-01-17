Llega a Colombia marca de calzado con cuero proveniente de granjas orgánicas y de consumo sostenible

La marca VEJA, reconocida internacionalmente por su enfoque en el calzado sostenible, continúa ampliando su propuesta en Colombia con el lanzamiento de Etna, su primera sandalia, una pieza que combina diseño contemporáneo, innovación y responsabilidad socioambiental. Este nuevo modelo representa un paso natural en la evolución de la marca, que desde 2005 ha apostado por transformar la industria del calzado a través de procesos conscientes y materiales de origen responsable.

Para leer: Comienza la Semana Mundial de la Construcción Sostenible

La llegada de Etna a Colombia fue presentada oficialmente en Malva, la tienda multimarca que reúne lo más destacado del diseño contemporáneo y las marcas con enfoque curado. Allí, la sandalia debutará como una alternativa ligera y cómoda al calzado cerrado, pensada para quienes buscan versatilidad, funcionalidad y estilo, sin comprometer el cuidado del medio ambiente.

Inspirada en el volcán Etna, ubicado en Sicilia, la sandalia captura la fuerza y serenidad de la naturaleza, una dualidad que se refleja en su diseño. Su silueta moderna y funcional está pensada para acompañar tanto el ritmo urbano como los escenarios al aire libre, integrándose con facilidad al guardarropa cotidiano. Esta propuesta reafirma la visión de VEJA y el carácter curado de Malva como plataforma para productos con identidad y propósito.

Diseño, comodidad y conciencia ambiental: la sandalia que debuta en Colombia.

Uno de los aspectos más destacados de Etna es su suela gruesa, ligera y adherente, fabricada con 40% de caucho amazónico y 10% de caucho reciclado, una composición que garantiza estabilidad, agarre y durabilidad en diferentes superficies. Sobre esta base se encuentra una plantilla verde de E.V.A., elaborada a partir de caña de azúcar, que combina 56% de base biológica y 17% de insumos reciclados, reforzando el compromiso de la marca con la innovación sostenible.

El diseño se completa con correas en cuero O.T. (Organic Traced), un material que aporta un acabado premium y asegura trazabilidad total en la cadena de producción. Las dos correas ajustables con velcro, marcadas con el logo de VEJA, junto a las cuatro cruces bordadas, permiten un ajuste preciso y personalizado, convirtiendo a Etna en una sandalia adaptable tanto para caminatas prolongadas como para la vida urbana.

Además, varios componentes están elaborados en gamuza proveniente de granjas de Rio Grande do Sul, curtida en Brasil mediante procesos que evitan químicos peligrosos o prohibidos. La marca utiliza tintes certificados que cumplen estrictas regulaciones medioambientales, ofreciendo protección incluso bajo lluvias ligeras. Cada par de Etna se fabrica íntegramente en Brasil, respaldando la filosofía de producción consciente que VEJA ha consolidado durante dos décadas.

Disponible en cinco combinaciones de color —amarillo, beige claro, beige oscuro, lila con suela negra y oliva con suela negra—, Etna propone una estética versátil que va desde tonos suaves hasta contrastes más definidos, aportando un toque contemporáneo a una silueta pensada para el día a día.