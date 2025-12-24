Mes Mundial del Suelo: Comunidades Wayuu de Macuira, en La Guajira fortalecen acciones para restaurar y proteger su ecosistema

En el contexto del Mes Mundial del Suelo, distintas organizaciones y territorios del país avanzan en la implementación de modelos de manejo sostenible del suelo como una estrategia clave para fortalecer la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la conservación de los ecosistemas. En departamentos como La Guajira, donde las condiciones climáticas extremas, la variabilidad de las lluvias y la limitada disponibilidad de agua representan retos permanentes, estas acciones resultan fundamentales para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las comunidades rurales.

La degradación de los suelos, asociada a procesos de erosión, deforestación y prácticas productivas no sostenibles, ha afectado históricamente la capacidad del territorio para sostener actividades agrícolas y conservar sus ecosistemas. Frente a este panorama, el fortalecimiento de estrategias de restauración ecológica y el uso eficiente de los recursos naturales se han convertido en una prioridad para avanzar hacia sistemas productivos más resilientes y adaptados al cambio climático.

Proyecto en el Parque Nacional Natural Macuira fortalece el manejo sostenible del suelo y la producción agrícola en La Guajira

En respuesta a estos desafíos, la Fundación Alpina, en alianza con el Fondo de Resiliencia para niñas, niños y mujeres de Fondo Acción y el Parque Nacional Natural Macuira, desarrolla el proyecto “Recuperar para Conservar, Nutrir y Producir” en el municipio de Uribia, al norte de La Guajira. La iniciativa se implementa en el área de influencia del Parque Nacional Natural Macuira, un territorio estratégico que alberga un ecosistema de bosque nublado único en la región Caribe y que cumple un papel esencial en la regulación hídrica y la estabilidad de los suelos.

Gracias a sus condiciones ecológicas, Macuira se ha consolidado como un punto clave para impulsar procesos de restauración de suelos, conservación de la biodiversidad y fortalecimiento de las condiciones de vida de las comunidades que habitan el territorio. El proyecto busca integrar la protección ambiental con prácticas productivas sostenibles, reconociendo la estrecha relación entre el cuidado del suelo, el acceso a alimentos y la resiliencia comunitaria.

“Este proyecto representa un esfuerzo integral por cuidar los suelos, conservar los ecosistemas y fortalecer la resiliencia de las comunidades. Cada huerta, cada sistema de riego por goteo y cada acción de restauración de suelos contribuye a garantizar un territorio más productivo, sostenible y preparado frente a los desafíos del cambio climático”, señala Camila Aguilar, directora ejecutiva de Fundación Alpina.

Con el objetivo de recuperar suelos degradados y promover prácticas productivas sostenibles, en La Guajira se han puesto en marcha diversas acciones que buscan revitalizar el territorio y proteger los recursos naturales. Entre las principales iniciativas se encuentra el establecimiento de viveros comunitarios y la restauración de suelos en riberas de arroyos, priorizando zonas afectadas por erosión, deforestación y presión ganadera.

Asimismo, se han implementado huertas familiares y comunitarias con una amplia diversidad de cultivos locales, incorporando prácticas como la rotación de cultivos para mantener la fertilidad del suelo y reducir su desgaste. Estas huertas contribuyen a mejorar la disponibilidad de alimentos y a fortalecer la autonomía alimentaria de las familias.

Otro componente central del proyecto es el manejo sostenible del suelo y del agua, a través de sistemas de riego por goteo adaptados al contexto semiárido de la región, lo que permite optimizar el uso del recurso hídrico y reducir las pérdidas por evaporación. De manera complementaria, se promueve la producción de abonos orgánicos y biopreparados, que reemplazan el uso de agroquímicos y contribuyen a proteger la biodiversidad local.

El proyecto también incluye el almacenamiento y conservación de semillas nativas, una acción clave para preservar la diversidad genética, la fertilidad del suelo y los saberes ancestrales asociados a la agricultura tradicional. A esto se suman procesos de educación ambiental dirigidos a niños, niñas y adolescentes, mediante talleres sobre ecosistemas, agroecología y la implementación de una huerta escolar.

En conjunto, estas acciones no solo impulsan la recuperación y conservación del suelo, sino que también fortalecen la resiliencia de las comunidades frente a los impactos del cambio climático. Al promover prácticas sostenibles de manejo del suelo y del agua, el proyecto contribuye a consolidar a La Guajira como un territorio más resiliente, comprometido con la conservación de sus recursos naturales y con la construcción de un futuro sostenible para las generaciones presentes y futuras.