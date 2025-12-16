Cómo escoger un buen vino para sorprender a la familia en las celebraciones de fin de año

Llegó diciembre y con él una de las épocas más esperadas por los colombianos: las fiestas de fin de año. Las casas se llenan de luces, música y reuniones familiares alrededor de la mesa, donde los aromas de los platos tradicionales anuncian celebración. Buñuelos, natilla, tamales, ajiaco santafereño, lechona, pavo o pernil hacen parte de un menú diverso que refleja la riqueza gastronómica del país y que invita a compartir sin afanes.

En medio de este ambiente festivo, el vino vuelve a ocupar un lugar especial en las celebraciones decembrinas. En Colombia, el consumo de vino ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsado por un mercado diverso y accesible. Lejos de ser un producto exclusivo, hoy el vino se ha convertido en un acompañante habitual de las comidas, un detalle para regalar y una opción presente en reuniones informales y celebraciones especiales.

Navidad y vino en Colombia: tendencias, maridajes y recomendaciones para celebrar fin de año

Este crecimiento también responde al interés de los consumidores por explorar nuevas regiones productoras y estilos más frescos y versátiles. En ese panorama, Portugal ha ganado protagonismo como un país con una sólida tradición vitivinícola y un alto consumo per cápita, reconocido por ofrecer vinos auténticos, fáciles de disfrutar y con una excelente relación calidad-precio. Estas características han despertado la curiosidad de quienes buscan opciones diferentes para las cenas de Navidad y Año Nuevo.

Elegir el vino adecuado para las mesas decembrinas puede parecer un reto, especialmente por la variedad de platos que se sirven en un mismo encuentro. Sin embargo, la clave está en pensar en el equilibrio de sabores. Para preparaciones contundentes, con carnes de cerdo, salsas dulces o especias tradicionales, los vinos tintos jóvenes y de cuerpo medio suelen armonizar bien, ya que aportan frescura sin opacar el plato. En cambio, para comidas más ligeras, entradas fritas o bocados típicos como empanadas y buñuelos, los vinos blancos frescos y con buena acidez resultan una excelente elección.

La sommelier colombiana Catalina Rúgeles explica que las mesas navideñas en el país son tan variadas como sus regiones. “En una misma celebración podemos encontrar platos intensos y otros más delicados, por eso es importante pensar en vinos versátiles, que se adapten a distintos sabores y momentos de la comida”, señala. También destaca que el vino es una alternativa popular para regalar, especialmente cuando se acompaña de frutos secos, galletas o un empaque atractivo.

Otro aspecto clave a tener en cuenta es el clima. A diferencia de los países con estaciones marcadas, en Colombia la elección entre vinos blancos o vinos tintos suele depender de la temperatura del lugar y del horario del encuentro. Los blancos funcionan mejor en zonas cálidas o reuniones diurnas, gracias a su frescura, mientras que los tintos se disfrutan más en noches frescas o en regiones frías, donde su cuerpo resulta más reconfortante.

Finalmente, la temperatura de servicio es determinante para disfrutar plenamente el vino. Los vinos blancos deben servirse bien fríos, entre 7 y 9 grados centígrados, y los vinos tintos jóvenes a una temperatura moderada, entre 14 y 16 grados. En celebraciones largas, mantener las botellas en hieleras o a la sombra ayudará a conservar sus características. Así, cada copa de vino se convierte en el complemento perfecto para brindar y cerrar el año en buena compañía.

Entre sus propuestas sobresale Pinta Negra, un vino joven y versátil, en variedades de tinto y blanco, elaborado por la viña portuguesa AdegaMãe y vendido por la tienda hard discount D1. Esta referencia ya suma en Colombia más de 860 mil unidades vendidas entre enero y octubre de 2025, equivalentes a 950 mil litros, lo que confirma el creciente interés de los consumidores por descubrir los sabores de Portugal.