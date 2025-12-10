Estilo de Vida

Cuatro cocteles fáciles de hacer para sorprender en Navidad

Para darle un toque especial a las celebraciones, aquí van cuatro recetas sencillas y llenas de sabor para probar en Navidad.

Recetas de cocteles para Navidad
Receta de cocteles fáciles de preparar para Navidad Cocteles fáciles para Navidad. (Foto: Cortesía) (Cortesía)
Por Ariadne Agamez Lombana

En esta temporada todo cambia de ritmo y mientras en las las ciudades se enciende las las luces y la natilla y los buñuelos son los protagonistas, también es la época para probar nuevas recetas y acompañar los encuentros familiares con el cocteles especiales.

En esta época, ya sea en un balcón en Bogotá con una cobija a mano, en un patio en Medellín con música de fondo o en una terraza en Cali con el aire cálido del Valle, siempre hay un momento perfecto para un buen coctel.

Este año consultamos cuatro recetas sencillas de cocteles que son tragos para conectar, recordar y celebrar la alegría de estar juntos.

1. Punch de Miel y Arándanos

Un trago dulce, fresco y muy bonito para empezar la noche.

Necesita: 2 oz de Jack Daniel’s Honey, 2 oz de jugo de arándanos, 1 oz de jugo de naranja, 1 oz de miel o almíbar simple.

Cómo se hace: Mezclar todo en una coctelera con hielo y agite bien. Sirva en un vaso corto con más hielo. Decore con unas ramitas de romero y arándanos frescos. Si le prende fuego al romero un segundo el aroma es increíble.

2. Christmas Mule

Necesita: 2 onzas de Tequila Jimador Plata, zumo de limón 30 mililitros, Ginger beer 120 mililitros, hierbabuena, canela, azúcar pulverizada.

Cómo se hace: En un vaso alto, agregue todos los ingredientes con hielo, y decore con una rama de hierbabuena y canela, adicional espolvorear azúcar pulverizada con ayuda de un colador fino.

3. Bourbon & Vainilla

Necesita 2 onzas de Woodford Reserve, 1 onza de Almíbar de vainilla, 1 onza de Crema de Leche, 1 clara de huevo (opcional), nuez moscada.

Cómo se hace: Colocar todos los ingredientes en una coctelera y agitar con hielo, si no se tiene coctelera, se puede usar la licuadora, servir en un vaso alto con hielo y finalmente decorar con nuez moscada rayada.

4. Piña & Agave

Necesitará 2 onzas de Jimador Reposado, 1 onza de jugo de piña natural, 1 onza de jugo de naranja, 1 onza de miel con canela, 1 onza de granadina.

Cómo se hace: En un vaso alto con hielo, colocar todos los ingredientes y mezclar. Finalmente agregar la granadina y decorar con una brocheta de cerezas y las pencas de la piña previamente limpiadas.

       

