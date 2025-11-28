¿Sin plan para diciembre? Arme parche para disfrutar de una de las caravanas navideñas más esperadas del año

No se ha terminado el mes de noviembre y miles de familias en Colombia ya están buscando planes para festejar estas fiestas, y Bogotá será el epicentro del lanzamiento de una de las caravanas navideñas más queridas en tierras cafeteras, la de Coca-Cola, compañía que en esta edición extenderá sus desfiles a otras ciudades y le sumará nuevas experiencias los asistentes.

Cada año son miles de personas las que se aglomeran en varias de las principales arterias viales de la capital, para disfrutar de los montajes que realiza esta compañía en sus vehículos, los cuales están adornados con luces y personajes navideños; mismos que volverán a rodar el próximo sábado 6 de diciembre con un evento inaugural que se realizará en el parqueadero del parque Salitre Mágico; un suceso que mezclara el espíritu festivo, gastronomía y varias experiencias inmersivas; a lo que se le suma un concierto con ‘Los Hispanos’.

Este año, estos festejos no solo se podrán disfrutar en la ‘fría’, estas caravanas también tendrán su paso por Medellín Bucaramanga y Barranquilla. Pero sin importar si su ciudad no está en la lista, la marca también propuso varias actividades virtuales y promocionales, dentro de ellas ‘Mi papel Mágico’, con la que los usuarios vivirán una experiencia en la que podrán diseñar su propio papel de regalo, usando una versión animada de sí mismos. Con la ayuda de Nico, el asistente navideño, podrán personalizar cada detalle y obtener el resultado final en un archivo PDF.

A todo esto se le suma el regreso de los ‘Hielocos’, que podrán adquirirse en varias tiendas de barrio y que tendrán una edición especial para esta temporada.

Desde el aspecto social, más allá de las 67.000 unidades de Coca-Cola Zero, que se repartirán en las caravanas; una alianza con la Fundación Gastronomía Social, llevara a la entrega de 1.200 platos de comida en zonas vulnerables de Bogotá.

“Como una fiesta más que especial en América Latina, la Navidad está hecha por las personas y para las personas. Nuestra campaña navideña de este año está diseñada para transformar el ajetreo y el frenesí de las fiestas en momentos de pausa para experimentar la verdadera alegría con los seres queridos, mientras celebramos a las personas responsables de crear la magia que sentimos en el aire”, fue la invitación de María Teresa Pérez, directora de marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela.