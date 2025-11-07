Julio Victoria celebra sus 15 años de carrera con un concierto en Bogotá, junto a la Filarmónica de Mujeres

Las montañas del Eje Cafetero vieron nacer a uno de los DJ y productores de música electrónica más destacados de Colombia, Julio Victoria; artista que no solo se caracteriza por sus fusiones rítmicas también por su trabajo social, mismo que se verá reflejado nuevamente con su próxima presentación en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo de Bogotá.

El pasado jueves 30 de octubre, Julio Victoria se convirtió en el sexto artista en Colombia en ser parte del proyecto musical Coke Studio, plataforma global que ha tenido un extenso catálogo de cantantes bajo el lema “Magia de verdad”, dentro de los que destacan Imagine Dragons, Sam Smith, Camilo y Karol G.

Tras una extensa gira por Europa, en la que visitó ciudades como Berlín y Budapest, Victoria celebrará sus 15 años de carrera con un concierto en uno de los escenarios que ya lo ha visto brillas, el Julio Mario Santo Domingo, en el que estará acompañado por la Filarmíonica de Mujeres de Bogotá; espectáculo a realizarse el próximo 9 de noviembre.

Tras este encuentro musical, Julio Victoria tendrá un encuentro con jóvenes de la capital el día 13; una iniciativa asociada con Coke Studio que lleva por nombre “Resonando y Reciclando’, en el que, entre otras actividades, la creación de instrumentos musicales a partir de botellas recicladas.

“La música es una conversación. No empieza en el escenario ni termina cuando se apagan las luces. (...) Cuando construimos instrumentos a partir de objetos cotidianos, los jóvenes descubren que también pueden resignificar su propia realidad. Eso es lo que realmente me mueve.”, fueron las palabras de Julio sobre el momento que vive en su carrera y cómo mezcla esto con la actividad comunitaria, así como lo ha hecho con el proyecto, ’19 Beats’, en el que ha hecho parte en la formación de jóvenes DJ’S de Ciudad Bolívar.