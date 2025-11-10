Enfermedad renal diabética y salud visual: dos amenazas silenciosas que requieren acción temprana

Foto espasticidad: la condición neurológica que afecta la autonomía y ahora tendrá un día nacional de concientización en Colombia.

La enfermedad renal diabética (ERD) y las afecciones visuales asociadas a la diabetes representan dos de las complicaciones más frecuentes, silenciosas y subestimadas entre las personas que viven con esta condición metabólica. Ambas avanzan sin generar síntomas en sus primeras etapas, dificultando su diagnóstico oportuno y elevando el riesgo de discapacidades permanentes, tratamientos complejos y altos costos para el sistema de salud. La prevención y la detección temprana son, por tanto, pilares fundamentales para cambiar el camino de la enfermedad y preservar la calidad de vida de los pacientes. Bayer realizó un encuentro en Barranquilla para explicar detalles de estos tratamientos.

En Colombia, se estima que más de 2,1 millones de personas viven con diabetes, y entre el 30 % y el 50 % de ellas puede desarrollar enfermedad renal diabética a lo largo de su vida. Esta condición puede reducir la esperanza de vida hasta en 16 años, debido al desarrollo de insuficiencia renal, etapa en la cual los pacientes pueden requerir diálisis o un trasplante de riñón. Según datos de la Cuenta de Alto Costo, la ERD genera un impacto económico anual que supera los 235 mil millones de pesos, lo cual representa un reto creciente para el sistema de salud.

¿Cómo actúa la enfermedad renal diabética?

La ERD se origina cuando los niveles altos y sostenidos de glucosa en sangre dañan progresivamente los vasos sanguíneos y las unidades filtradoras del riñón. Con el tiempo, este deterioro afecta la capacidad de los riñones para eliminar los desechos del cuerpo. El problema es que el proceso suele ser lento y silencioso: el 80 % de los pacientes no presenta síntomas en etapas tempranas, lo que retrasa el diagnóstico y limita la posibilidad de intervención.

La doctora Silvia Rey, asesora médica senior en temas cardiorrenales, explica:“La diabetes es el principal factor de riesgo para la enfermedad renal y la causa más frecuente de falla en los riñones. Detectarla oportunamente puede reducir el riesgo de progresión al estadio avanzado hasta en un 50 %”.

Pruebas clave para la detección temprana

La falta de síntomas hace que el diagnóstico dependa de controles rutinarios y pruebas específicas. Las guías internacionales recomiendan que cada persona con diabetes tipo 2 se realice al menos una vez al año:

Relación albúmina-creatinina en orina (UACR): permite detectar la presencia de albúmina en orina, señal temprana de daño renal.

permite detectar la presencia de en orina, señal temprana de daño renal. Tasa de filtración glomerular estimada (TFGe): indica el nivel de función renal.

Ambas pruebas son complementarias y esenciales. Sin embargo, la omisión de la UACR es una de las principales causas de diagnóstico tardío, según la American Diabetes Association (ADA).

La detección temprana no solo protege el riñón: la presencia de albuminuria también se asocia con mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares:

3 veces más riesgo de infarto de miocardio .

más riesgo de . 4 veces más riesgo de muerte cardiovascular .

más riesgo de . 5 veces más riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca.

Es decir, una simple prueba puede representar la diferencia entre un manejo preventivo y tratamientos complejos.

Factores de riesgo y hábitos protectores

Entre los factores que aceleran el deterioro renal se encuentran:

Hipertensión arterial

Tabaquismo , incluidos cigarrillos electrónicos

, incluidos cigarrillos electrónicos Obesidad y sobrepeso

Antecedentes familiares de enfermedad renal

Edad mayor de 60 años

Adoptar hábitos saludables, mantener el control metabólico y asistir regularmente a controles médicos son pasos clave para frenar la progresión.

Programas de acompañamiento al paciente, como “Bayer Contigo”, han demostrado mejorar la comprensión del tratamiento, la adherencia y la evolución clínica.

Impacto económico y social

De acuerdo con Juan Sebastián Salcedo, director de Acceso y Asuntos Públicos de Bayer Andina:“La implementación de programas de nefroprotección alcanza una optimización de recursos del 89,2 % frente a no aplicar ninguna estrategia”.

Cada paciente con enfermedad renal diabética pierde en promedio 9,9 años de vida saludable, lo que afecta la economía familiar y la productividad laboral.

Salud visual y diabetes: una relación subestimada

La retinopatía diabética y otras enfermedades oculares asociadas también avanzan silenciosamente. A nivel mundial, 2.200 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual evitable, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Latinoamérica, el desconocimiento es profundo:

76 % no sabe qué es la retinopatía diabética .

no sabe qué es la . 66 % nunca ha oído hablar de la degeneración macular .

nunca ha oído hablar de la . 40 % de los diabéticos presenta formas severas que pueden causar ceguera irreversible.

La salud visual infantil también requiere atención: aproximadamente 6 % de los niños presenta condiciones visuales que requieren diagnóstico y tratamiento oportuno.

Inteligencia artificial: un aliado en detección temprana

La inteligencia artificial (IA) está transformando la atención en salud visual, permitiendo analizar imágenes retinianas con precisión, detectar lesiones tempranas y anticipar la progresión de enfermedades.

La doctora Juliana Muñoz, oftalmóloga, explica que el modelo aplicado en Colombia se basa en el estándar ICHOM, que permite medir resultados clínicos y adherencia terapéutica para mejorar la toma de decisiones.

“A través de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial es posible anticipar riesgos, optimizar recursos y mejorar la sostenibilidad del sistema de salud”, afirma.

Alianzas para prevenir y educar

En el marco del Día Mundial de la Visión, Bayer y la Clínica Oftalmológica del Caribe fortalecen una alianza de trabajo orientada a la prevención, educación y diagnóstico temprano, con el fin de promover el autocuidado y garantizar atención oportuna en todo el país.