Un clásico olor de los ochenta regresa para cautivar a las niñas en Colombia

Después de décadas, el icónico shampoo Muss Fresita, lanzado originalmente en 1985, regresa al mercado colombiano en una edición limitada para revivir los recuerdos de infancia de miles de personas y conectar con las nuevas generaciones. Su característico aroma a fresa y su fórmula con aminoácidos de seda lo posicionan como un producto ideal para el cuidado capilar infantil.

Este relanzamiento llega en un momento clave para el segmento de cuidado capilar infantil, que según datos de Recamier, mostró un crecimiento del 54% en 2024. “Queremos que las familias revivan momentos especiales y creen nuevos recuerdos con un producto que marcó la historia de Muss”, explicó Paola Valderrama, Gerente de Marca de Recamier.

Muss Fresita fue pionero como el primer shampoo con aroma a fresa en el mercado colombiano. Su fragancia no solo evoca emociones, sino que también genera bienestar. Estudios señalan que los olores agradables pueden mejorar el estado de ánimo hasta en un 40%, transformando la hora del baño en una experiencia sensorial enriquecedora para los niños.

La historia de Angélica Riaño es ejemplo del impacto emocional del producto. “Cuando era niña, no me gustaba ser pelirroja hasta que conocí a Muss Fresita, que tenía una muñequita pelirroja. Me hizo sentir incluida. Ahora tengo una sobrina y sé que lo usará todo el tiempo”, afirma.

Como parte de su campaña, Muss Kids comparte recomendaciones para el cuidado del cabello infantil:

Lavado suave con fórmulas naturales que no irritan el cuero cabelludo.

con fórmulas naturales que no irritan el cuero cabelludo. Desenredar delicadamente , usando peines de dientes anchos.

, usando peines de dientes anchos. Proteger del sol con gorras o sombreros.

con gorras o sombreros. Crear rituales que incluyan masajes suaves para relajar al niño o niña.

La edición limitada de Muss Fresita estará disponible durante tres meses a nivel nacional, permitiendo que todos puedan disfrutar nuevamente de su encanto.

Muss, marca de Recamier con más de 60 años en el mercado, combina ciencia y naturaleza para ofrecer soluciones capilares efectivas y seguras. Su línea Muss Kids está formulada especialmente para niños de entre 3 y 12 años, con productos que fortalecen y cuidan el cabello infantil.

Recamier, con presencia en más de 14 países, continúa innovando en el sector del cuidado personal con un portafolio de marcas comprometidas con la salud y la belleza.