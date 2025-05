Nina Joaqui, CEO de ILEV SUMMIT 2025: “Reunir a 30 países en Cartagena ha sido un sueño hecho realidad”

En el marco del ILEV SUMMIT 2025, el Congreso Internacional de Micropigmentación realizado en Cartagena, PUBLIMETRO habló con Nina Joaqui, su fundadora y directora, sobre el crecimiento del evento, la fuerza del gremio de artistas del PMU Permanent Make Up en Colombia y su propia historia de inspiración. En medio de aplausos y docenas de muestras en vivo, muchas de ellas transmitidas en redes, este sector de la economía demostró que es uno de los más unidos de la belleza en Colombia y el mundo.

Este evento, se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de abril en el Hotel Hilton de Cartagena, ofreció un espacio de formación, competencias y networking con los máximos exponentes de la micropigmentación a nivel mundial.

¿Cómo ha sido este congreso? ¿Sientes que es tu sueño hecho realidad?

Nina Joaqui: Este ha sido mi sueño hecho realidad, porque hoy tenemos artistas de más de 30 países del mundo. Lograr esto reconforta profundamente el corazón, porque es impactar tantas vidas. Muchas personas se nos han acercado para decirnos que este ha sido un evento lindo, humano, que les ha hecho reír, llorar y conectar no solo con el mundo de la micropigmentación, sino también con el alma, el corazón y las emociones. Uno de nuestros lemas es: ILEV cambió la forma de aprender. Y eso se refleja aquí. Qué bonito aprender, pero también llevarse un regalo para el alma, un aprendizaje de vida. Eso hace que la vida sea más llevadera cuando tienes herramientas para afrontar situaciones. Eso me hace feliz y me motiva a seguir haciéndolo con todo el corazón.

¿Cómo ha sido la evolución del evento desde sus inicios hace cinco años?

Nina Joaqui: Empezamos con una masterclass de solo 80 personas. Ni siquiera lo considerábamos un evento como tal. Pero fue mágico, porque siempre soñé con compartir —como lo hacen los árboles con sus frutos— mi trayectoria de 18 años. Quería hacerlo de forma diferente, donde la gente no se sintiera aburrida, donde el aprendizaje fuera divertido y motivador.La primera masterclass fue tan dinámica y tan bonita que la gente comenzó a decir que había sido un congreso. Entonces, en la segunda edición ya lo catalogamos oficialmente como tal. Desde entonces, hemos crecido sin parar: de 80 pasamos a 300 personas, luego 400, nos expandimos a Venezuela y ahora, en este 2025, somos más de 600 personas en Cartagena. Todo esto ha sido posible porque nuestros clientes nos han elegido y han creído en nosotros.

¿Qué significa para ti traer este evento a Cartagena, una ciudad que también se está transformando y recibiendo una gran inversión turística?

Nina Joaqui: Se me pone la piel de gallina cuando leo que la prensa ha reportado que estamos generando un impacto económico de más de 2.500 millones de pesos para Cartagena. Me siento profundamente orgullosa de mi gremio. Recuerdo que una vez alguien me dijo: “Tú eres poco, tú sólo haces cejas”. Y mira, hoy el gremio del PMU está generando una derrama económica enorme para esta ciudad tan linda, y eso es un logro colectivo. Cartagena nos ha recibido con los brazos abiertos, nos ha apoyado al 100% y estamos muy agradecidos.

Para quienes aún no conocen este gremio en Colombia, ¿ cómo lo describes?

Nina Joaqui: Nuestra premisa es la unión y la hermandad. Vibramos en la misma frecuencia y hablamos un lenguaje universal que es el amor por la micropigmentación. Cuando hay amor verdadero por este arte, surge la pasión y un lazo que trasciende el idioma o la nacionalidad. Por eso este gremio es tan fuerte a nivel mundial. Nos respetamos, nos apoyamos y esa unión es la que hace la fuerza.

¿Cuál ha sido la participación internacional en esta edición?

Nina Joaqui: Nos sentimos orgullosos de recibir a más de 30 países. Ha sido un reto y una bendición. Todos han quedado encantados con Cartagena, su gente, su comida, su clima. Es una experiencia inolvidable para ellos, y para nosotros, un gran logro.

Cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo comenzaste y cómo construiste tu marca?

Nina Joaqui: Amo ver a las personas sonreír. Me apasiona ver el rostro de alguien cuando está llegando a la cima de un sueño. Eso me mueve profundamente y me motiva a seguir creando estos espacios.Yo me siento dentro de esa persona cuando está feliz. Esa alegría la hago mía. Esa soy yo. Aunque sé que tengo muchas cosas por mejorar, me siento plenamente feliz al ver a otros realizados.

¿Qué mensaje les das a las mujeres que quieren iniciar en este mundo, pero aún no se atreven?

Nina Joaqui: Les diría que no dejen de soñar, no importa si es en el mundo del PMU, de las uñas o cualquier otro. Sí, puede sonar trillado, pero cuando tienes un sueño que no te puedes sacar de la mente, ese sueño va tomando forma. Si se te acelera el corazón solo de pensarlo, entonces es para ti. La vida, o Dios, te lo va a entregar. Solo no pierdas la fe, confía y sigue adelante .Y si ese camino es la micropigmentación, pues aquí las recibimos con los brazos abiertos.

¿Cuál es la proyección del evento para el próximo año?

Nina Joaqui: Estamos tan felices en Cartagena que probablemente nos quedemos aquí. El evento de 2026 será oficialmente asombroso. Cartagena está lista para recibir no solo 30, sino todos los países del mundo. Será un evento épico, que dejará huella en la historia del PMU. ¡Imperdible!

¿Cómo pueden encontrarte quienes quieren atenderse contigo en Cali?

Nina Joaqui: Pueden buscarme en redes como @ninajoaquipmu. Estoy en Cali y encantada de recibirlos.