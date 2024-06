“Make-A –Wish” hace realidad los deseos de niños en condiciones médicas críticas.

Minor Hotels Europe & Americas anuncia su nueva alianza con Make a Wish, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a cumplir los deseos de niños y niñas que presentan condiciones médicas críticas, con el fin de brindarles experiencias de esperanza y alegría en momentos difíciles. El objetivo son aquellos niños que tienen como deseo viajar alrededor del país, ya sea la costa colombiana o ciudades principales, o quienes anhelan tener grandes celebraciones como fiestas de 15 años o conmemoraciones especiales.

PUBLICIDAD

En el año 2023, Make a Wish en Colombia cumplió los deseos de 263 niños, impactando positivamente a aproximadamente 3.500 personas directa o indirectamente afectadas por la realización de un deseo. Un ejemplo de lo que ha logrado este trabajo en conjunto es el caso de Daniel Acevedo, un niño de 12 años diagnosticado con Linfoma de Burkitt quien tenía como sueño más grande poder conocer la playa, jugar y construir castillos de arena. Como resultado del esfuerzo de ambas compañías, Daniel y su mamá viajaron a Cartagena logrando hacer su más grande deseo realidad.

Esta alianza reúne a más de 300 voluntarios activos de Make a Wish y al programa corporativo “Hotels With a Heart” de Minor Hotels Europe & Americas, que tiene como objetivo contribuir a las necesidades locales a través de colaboraciones basadas en el compromiso y la solidaridad en la industria de la hospitalidad. Sin embargo, la relación entre la compañía y la Fundación no es nueva, pues en noviembre de 2023, la cadena hotelera tuvo el honor de hospedar a Yuval, un niño de Perú, en Buenos Aires, quien pudo cumplir su sueño de ver jugar fútbol a su equipo favorito gracias a la colaboración informal previa con Make a Wish.

“Bajo este nuevo convenio, Minor Hotels se compromete a ofrecer alojamiento y espacios para eventos en sus hoteles 58 hoteles en América, para que Make a Wish pueda continuar haciendo realidad los sueños de los niños y niñas que atiende. Cumplir los sueños y llevar esperanza y alegría a la vida de un niño que enfrenta una situación médica difícil, puede mejorar su bienestar emocional, proporcionando un efecto positivo en su lucha contra la enfermedad. A través de nuestra infraestructura y equipo humano, queremos ser parte activa en la realización de estos sueños” Oscar Restrepo, director Región Andina para Minor Hotels.

También puede leer: exclusivo hotel entregó a huésped una noche gratis de por vida ¿conozca por qué?

“Minor Hotels está comprometido a maximizar su impacto positivo en el planeta y en las personas a través de asociaciones significativas como esta. Este acuerdo refleja la convicción de la compañía por trabajar en contribuir al bienestar de la sociedad y crear un mundo mejor para las generaciones futuras”, afirmó el hotel en un comunicado.