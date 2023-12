Arriendos: Oración para alejar a los inquilinos que no pagan

Contar con inmuebles para arriendo tiene dos caras en la moneda: por un lado, una entrada adicional de dinero que puede ayudar económicamente al propietario; pero por el otro, un verdadero dolor de cabeza cuando se da con personas que no cumplen con los pagos y no respetan las leyes.

Puede leer: Horóscopos de Los Ángeles y el compromiso para asumir los retos que te depara la vida este miércoles 20 de diciembre

Ante estas situaciones que generan estrés y ansiedad, para algunos, acudir a creencias religiosas puede ser una alternativa viable cuando el desespero gana. Para estas ocasiones, el santo a invocar es San Alejo, porque tiene le poder de sacar del entorno a las personas no deseadas.

Oración para alejar a los malos inquilinos de su casa:

Querido San Alejo, escucha esta oración, que hoy dirijo a ti, para que alejes a los malos inquilinos indeseables y su familia. Con gran desespero, porque no tengo a quien más recurrir en esta situación, que ahora estoy pasando con estas personas.

Ayúdame San Alejo, no me abandones en este momento con mi familia, donde siento que necesito tu presencia, Hoy presento delante de ti, a estos para desalojar inquilinos, que me tienen la vivienda, destrozada y no quieren, colaborar en desocuparla.

Toca su corazón, para que se vaya de la casa y, no pretendan regresar, deseo también que arreglen, todo el mal que hicieron. Bienaventurado San Alejo, sobre tus virtudes y tu poder, me encomiendo a ti, suplicando escuches esta humilde oración.

Te ruego también, que a través de nuestro, Señor Jesús Cristo, pueda yo alcanzar la paz que tanto necesito. Aléjame San Alejo, de todo el que quiera perjudicarme, tanto a mí como mí familia, que sus malos deseos, además, su envidia, no pueda tocarme ni un poco.

San Alejo, Tú eres un santo piadoso y bondadoso, que serviste a el señor, con gran devoción, grande eres hombre de Dios, Cristo. Eres tan poderoso, pues tu gracias fue concedida, directa de Dios, para que ayudes a los que más te necesitamos.

Yo creo en todo lo que hiciste, creo en ti, creo en tu verdad, también creo en los milagros que haces con magia, hechizo del alma del cielo

Lea también: Utilizar ropa en mal estado y otros hábitos que atraen pobreza en tu vida: aléjate de ellos

Oración para alejar a las personas no deseadas:

¡Oh, glorioso San Alejo Santo bienaventurado!siervo fiel, piadoso y bueno que estas en la gloria gozando de Dios,alcánzame el favor de alejarme de todo mal.

San Alejo Bendito tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que rodea a los siervos del Señor,haz que sea invisible para mis enemigos;tú que encontraste favor ante María,aléjame de Satanás, aléjame del enemigo,del mentiroso, del traidor y del dañino,del que siembra cizaña a mi alrededor,del que con maldades, magias, conjuros o hechicerías me quiere atar, embrujar y mi vida perjudicar; líbrame de las malas lenguas, de los chismes, difamaciones e intrigas,de todo aquel que quiere verme rendido y hundido.

Aléjame de la envidia, del mal de ojo y la injusticia,aléjame de los celos y el rencor,de la infidelidad, la traición, el rechazo y la soledad,escóndeme donde no me puedan encontrarlos que quieren causar mi perdición.

¡Oh Glorioso san Alejo!, llamado “el Hombre de Dios”acércame a Jesús y a María,para que con sus Divinas Bondades me cubran con todos sus bienes, y me concedan la gracia que con humildad solicito:

San Alejo bendito: por la Santísima Virgen María,por su amado Hijo Jesucristo y por la gracia del Espíritu Santo, ten piedad de mí y no desoigas mi pedido.Amén.