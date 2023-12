¿Cuántas veces puede usarse el aceite reciclado para preparar los alimentos?

El uso del aceite constituye un valioso aliado en la preparación de nuestras comidas favoritas. Sin embargo, la cuestión de su reutilización genera debate entre los expertos, quienes ofrecen diversas sugerencias sobre el tratamiento adecuado de este componente graso, frecuentemente de origen animal o vegetal.

En algunos hogares, se ha arraigado la práctica de emplear el aceite en más de una ocasión debido a su costo elevado. En el caso del aceite de oliva, especialistas indican que podría ser utilizado una segunda vez si la temperatura de cocción no superó los 175°C. No obstante, no es aconsejable realizar este procedimiento en exceso, ya que la calidad del aceite se ve disminuida tras el primer uso.

La Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC) destaca la importancia de no reutilizar el aceite si ha oscurecido o contiene partículas de preparaciones anteriores. Nutricionistas advierten sobre el riesgo de formación de acrilamida, compuesto potencialmente carcinogénico, al cocinar alimentos ricos en almidón, como las papas, utilizando aceite reciclado.

Enfatizan que al reciclar el aceite para la preparación de alimentos, este se descompone a altas temperaturas, generando sustancias tóxicas como polímeros y aldehídos que se adhieren a los alimentos fritos, además de perder ácidos grasos esenciales y vitaminas, alterando la textura, viscosidad, aroma y color de las comidas.

El riesgo más perjudicial se encuentra en el consumo, ya que el aceite puede provocar que el colesterol en su forma más dañina se adhiera a las paredes arteriales, ocasionando complicaciones graves en el funcionamiento del corazón o enfermedades cerebrovasculares.

¿Qué hacer con el aceite usado?

Por lo general, se vierte el aceite reciclado por el desagüe de la cocina, pero esta práctica puede contaminar el medio ambiente.

Algunos municipios disponen de centros de recolección de residuos domésticos, incluyendo el aceite. Tras su uso, es recomendable dejar que el aceite se enfríe, filtrarlo para eliminar restos de alimentos y almacenarlo en recipientes o botellas plásticas con tapa, sin mezclarlo con otros líquidos, antes de llevarlo a los puntos de acopio correspondientes en la ciudad.