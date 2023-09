¿Se atrevería hacer esta dieta? Esto es lo que come Angelina Jolie para verse radiante a sus 48 años

Perder entre 0,5 y 1 kg (1 a 2 libras) por semana es un objetivo seguro y razonable para la mayoría de las personas. Una pérdida mayor en dicho período no solo no es sencillo, sino que puede ser perjudicial para la salud si no se hace con cuidado. Ahora bien, si consigue cambiar sus hábitos de forma permanente para tener una condición más estética y saludable esto le ayudará a ganar calidad de vida y longevidad.

De hecho, esto es lo que ha decidido la ganadora de dos premios Oscar, Angelina Jolie. Hubo un momento en su vida en la que no prestaba demasiada atención a los hábitos de vida saludables, consumiendo alcohol, tabaco y otras sustancias que mermaban su salud, lo que se veía reflejado en su cuerpo. Pero todo eso pasó y ahora, a sus 48 años, se encuentra mejor que nunca.

Una de las claves principales en la dieta de la actriz es seguir un estilo de vida saludable, basado en el consumo de alimentos orgánicos, abandonando el consumo de bebidas alcohólicas y tabaco así como el café, los derivados lácteos y los azúcares refinados.

Según ha explicado en alguna ocasión, lo primero que hace nada más despertarse es ingerir una cucharada de leche de coco para aprovecharse de sus propiedades antibacterianas, además de no consumir carnes rojas, ni carbohidratos, ni grasas saturadas.

Además, Angelina no se priva de picar entre horas, pero sus snacks preferidos son un poco diferentes a los que estamos acostumbrados. Y es que la actriz adquirió una costumbre un tanto extraña en Camboya, lugar de nacimiento de su hijo mayor Maddox. ¿Y cuál es? Consumir insectos para aumentar el aporte proteico en su dieta.

Según sus propias declaraciones le gusta cocinar tarántulas y escorpiones para sus invitados, además de probar otros insectos como hormigas, gusanos y grillos. Ella misma ha afirmado que tienen un sabor similar al de las papas fritas.