Menstruación y Covid: ¿La vacuna realmente produce alteraciones en el ciclo?

Desde que inició la implementación de la vacuna contra el virus del Covid, han sido varias las personas que han manifestado que han sufrido alteraciones en su ciclo menstrual. Sin embargo, hasta el momento ningún estudio había sido claro en la relación y efectos que la sustancia provoca en el ciclo.

Recientemente, una investigación realizada por la Universidad de Illinois, Chicago, y publicada en la revista Science Advances, finalmente confirmó que existe una relación directa entre la vacuna y los trastornos presentados en la menstruación. El estudio encuestó a más de 39.000 personas entre los 18 y los 80 años que recibieron el esquema de vacunación completo y que no habían contraído el virus anteriormente.

Uno de los principales resultados que arrojó el estudio fue que el 42 % de las personas con ciclos regulares, experimentaron flujo más abundante después de recibir alguna de las dosis. Entre los más afectados estuvieron personas mayores o que se identifican como hispanas o latinas.

Asimismo, aquellas que reportaron padecer con más fuerza otros efectos secundarios, como fiebre o dolor de cabeza, o aquellas con afecciones ginecológicas, como endometriosis u ovarios poliquísticos, tuvieron más alteraciones en su ciclo.

Por otra parte, el estudio también reveló que el 44 % de personas no experimentó algún cambio, mientras que el 14 % informó haber tenido periodos con flujo ligeramente menos abundantes de lo normal.

Las autoras de la investigación, Katharina Lee, antropóloga biológica de la Universidad de Washington en St. Louis y Kathryn Clancy, de la Universidad de Illinois, explicaron que el rechazo por parte de expertos médicos no ayudó a la confusiones y preocupaciones que se tenían sobre los cambios menstruales.

“Creo que es importante que la gente sepa que esto puede ocurrir, para que no se asuste, no se escandalice y no se quede sin provisiones”, fueron las palabras de Lee, quien además advirtió que el estudio no comparó resultados con personas que no se vacunaron, por lo que las personas que experimentaron alteraciones pudieron ser más propensas a participar.