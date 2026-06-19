Luis Alfonso y su esposa compartieron postales de lo que fue su íntimo tercer matrimonio

Luis Alfonso es uno de los cantantes más carismáticos de la escena popular, pues no solo se destaca por su talento musical, sino también por su encantador sentido del humor.Su habilidad para hacer reír a su público lo convierte en una figura entrañable en el mundo del entretenimiento, ya sea en sus presentaciones en vivo o a través de sus redes sociales.

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Sin embargo, en esta ocasión, no fueron sus éxitos musicales ni sus cómicas anécdotas los que acapararon la atención, sino un capítulo muy especial de su vida privada: su tercera boda con Luisa Fernanda Pulgarín. El pasado 15 de junio, el intérprete compartió a través de sus redes sociales las primeras postales de esta celebración íntima, un evento que sus seguidores esperaban con ansias desde febrero de 2026, cuando la pareja anunció por primera vez que sellarían nuevamente su compromiso.

Las imágenes no solo revelaron la felicidad de la pareja, sino que dejaron ver detalles de una ceremonia que reflejó la esencia campestre y sencilla que los caracteriza. En uno de los registros más comentados, se observa a Luis Alfonso y a Luisa Fernanda montados sobre dos imponentes caballos, ambos luciendo impecables atuendos blancos acompañados de sombreros, consolidando una postal digna de una película romántica rodeada de su círculo más cercano.

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La historia de amor entre Luis Alfonso y Luisa Fernanda es una de las más sólidas del entretenimiento. Llevan cerca de nueve años juntos, de los cuales seis han sido bajo el vínculo del matrimonio, formando un hogar ejemplar junto a sus tres hijos: Jerónimo (10 años), Laura (9 años) y el pequeño Agustín (5 años). En una entrevista concedida al programa ‘Los Informantes’, el cantante describió a su esposa como su “ángel guardián” y pilar fundamental, recordando con nostalgia y humor cómo se conocieron durante una Feria de las Flores, evento tras el cual decidieron comenzar una vida juntos sin pensarlo demasiado.

Más que una pareja, ambos son un equipo en todo el sentido de la palabra. Luisa Fernanda, quien ha sido testigo de la evolución profesional del artista, no solo se encarga de la dinámica familiar, sino que desempeña un rol crucial en la imagen del cantante al trabajar como su stylist personal. Esa complicidad quedó en evidencia durante la entrevista, donde ella confirmó que la espontaneidad y las bromas que el público ve en redes sociales son exactamente iguales a las que viven en su casa, incluso cuando él bromea sobre los recuerdos de los embarazos de su mujer.

Con esta tercera boda, Luis Alfonso y Luisa Fernanda Pulgarín reafirman que, a pesar de los años y los retos de la industria, su compromiso sigue más fuerte que nunca, celebrando el amor como el eje central de su proyecto de vida familiar.