Rockstar reveló la portada oficial de GTA 6 y confirmó cuándo empieza la preventa

Rockstar Games volvió a sacudir el mundo de los videojuegos con una noticia que millones de jugadores estaban esperando desde hace años: Grand Theft Auto VI ya tiene portada oficial y también fecha para el inicio de su preventa. Con esto, la compañía empezó a mover de manera mucho más fuerte la campaña comercial de uno de los lanzamientos más esperados de la industria.

Lea también: Xiaomi 17T llega a Colombia: cámara Leica profesional y batería para olvidarse del cargador

De acuerdo con Los 40, Rockstar confirmó que la preventa de GTA 6 comenzará el 25 de junio de 2026, tanto en tiendas digitales como en algunos comercios físicos seleccionados. El juego, por ahora, tiene previsto su lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X/S.

Lo que faltaba. Después de años de rumores, filtraciones, tráilers, retrasos y una expectativa casi imposible de medir, Rockstar finalmente mostró uno de los elementos más simbólicos de la saga: su portada oficial. La carátula mantiene el estilo clásico de Grand Theft Auto, con una composición en viñetas que presenta personajes, escenas, vehículos y parte del universo visual de Vice City.

GTA 6 ya tiene fecha para preventa

El anuncio representa un paso importante para los fanáticos porque, más allá de la imagen oficial, la apertura de reservas suele venir acompañada de nuevos detalles comerciales. Según Times of India, los precios y las posibles ediciones del juego se conocerán con el inicio de la preventa, por lo que todavía hay expectativa sobre si habrá versión estándar, ediciones especiales o paquetes de colección.

Por ahora, lo confirmado es que la reserva iniciará el 25 de junio y que estará disponible para las consolas de actual generación. En ese punto también aparece una de las dudas más repetidas por la comunidad: la versión para PC. Hasta el momento, los reportes coinciden en que GTA 6 llegará inicialmente a PS5 y Xbox Series X/S, sin confirmación de lanzamiento simultáneo para computadores.

La portada mantiene el sello clásico de la saga

La portada oficial también generó conversación porque conserva una tradición visual que los seguidores reconocen desde hace varias entregas. AS destacó que la estética de la carátula sigue la línea introducida desde GTA III, con ese diseño de paneles que se volvió parte de la identidad de la franquicia.

Ese detalle no es menor. Para muchos jugadores, la portada de un GTA no es simplemente una imagen promocional, sino una especie de declaración de tono: personajes principales, ciudad, vehículos, armas, calles y el ambiente caótico que suele caracterizar a la saga. En el caso de GTA 6, todo apunta nuevamente a una historia marcada por Vice City, personajes centrales y una estética muy cercana al imaginario de Florida.

La expectativa por GTA 6 sigue creciendo

El anuncio llega en un momento clave para Rockstar y Take-Two. The Wall Street Journal reportó que las preventas comenzarán el 25 de junio y que el lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre, luego de varios retrasos que movieron la fecha inicial del juego.

Contra todo pronóstico, la expectativa no ha bajado con los aplazamientos. Al contrario, cada nuevo detalle parece aumentar la conversación alrededor del juego. La portada oficial y la fecha de preventa funcionan como una señal de que la recta final ya empezó, aunque todavía faltan datos clave como precio, bonificaciones, ediciones disponibles y posibles contenidos adicionales.

Preocupante para la paciencia de los fanáticos, pero alentador para quienes llevan años esperando una señal concreta. GTA 6 ya tiene portada, fecha de reserva y un calendario comercial más claro. Ahora la pelota queda del lado de Rockstar, que tendrá que sostener la expectativa de un videojuego llamado a convertirse en uno de los fenómenos más grandes del entretenimiento reciente.