Falleció el cantante estadounidense Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil: El choque dejo un total de 6 muertos

Una noticia ha sacudido la industria musical global este domingo. El reconocido cantante y productor estadounidense Oliver Tree, nacido en Santa Cruz, California, se encuentra entre las víctimas mortales tras un catastrófico accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. Según confirmaron fuentes policiales a CNN Brasil, el artista formaba parte de los pasajeros de uno de los dos helicópteros que colisionaron en pleno vuelo durante la mañana.

El impacto ocurrió en un área destinada a estacionamiento de vehículos eléctricos, provocando un incendio de grandes proporciones que complicó las labores de rescate y la identificación de las víctimas desde los primeros minutos. De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente involucró a dos aeronaves: una de ellas transportaba a cinco personas, entre ellas el intérprete, mientras que la otra contaba únicamente con su piloto. Lamentablemente, no hubo sobrevivientes en ninguno de los dos aparatos.

Las autoridades han identificado a los ocupantes del primer helicóptero como Oliver Tree, Lucas Vignale, Gaspar Prim, Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza. En el segundo helicóptero viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac.

El teniente coronel Fabio Contreiras, del Cuerpo de Bomberos de Río, explicó a los medios locales que la escena del siniestro es compleja. “Partes del avión están dispersas a cientos de metros de distancia, por lo que la información que tenemos todavía es muy preliminar. Realmente necesitamos obtener las grabaciones y los vídeos para entender exactamente lo que sucedió”, señaló el oficial, indicando que el incendio masivo dificulta las investigaciones iniciales.

Un fenómeno global apagado prematuramente

Oliver Tree, quien contaba con casi 20 millones de seguidores en redes sociales y más de 11 millones de oyentes mensuales en Spotify, se encontraba en Brasil cumpliendo con su gira mundial. El pasado 6 de junio había ofrecido un exitoso concierto en São Paulo, y su agenda marcaba el inicio de su fase europea en Lisboa, Portugal, para el próximo 1 de julio.

El artista, conocido por éxitos virales que superan los 700 millones de reproducciones en plataformas digitales, mantenía una conexión constante con sus seguidores. De hecho, apenas este sábado 13 de junio, compartió una historia en su perfil de Instagram desde un estudio de grabación, trabajando en nuevos proyectos musicales junto a otros artistas, una imagen que hoy se convierte en su última huella digital.

Aunque la familia del músico aún no ha emitido un comunicado oficial confirmando los detalles, la confirmación de la Policía Civil de Río de Janeiro ha dejado consternados a sus fanáticos alrededor del mundo. Inicialmente, el alcalde de Río, Eduardo Cavaliere, había adelantado que había “nacionales extranjeros a bordo”, sin ofrecer detalles adicionales.