Resultados de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda: números ganadores del viernes 12 de junio

(otos: Balotas creadas con ChatGPT y logos oficiales de las loterías tomadas el viernes 9 de enero del 2025)

Este viernes se realizaron nuevos sorteos de las loterías de Santander, Medellín y Risaralda, tres de los juegos de azar más consultados por los colombianos. Miles de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores del premio mayor y los principales secos.

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A continuación, consulte los resultados del último sorteo y verifique si su billete fue uno de los ganadores.

Resultado de la Lotería de Santander

La Lotería de Santander entregó un nuevo premio mayor en su más reciente sorteo.

Número ganador: [número]

Serie: [serie]

Los jugadores deben verificar que el número, la serie y la fracción de su billete coincidan con los resultados oficiales publicados por la lotería.

Resultado de la Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín también realizó su sorteo semanal, en el que se entregó el premio mayor y varios premios secos.

Número ganador: [número]

Serie: [serie]

Además del premio mayor, la Lotería de Medellín cuenta con un plan de premios secos que permite a otros apostadores ganar diferentes sumas de dinero.

Resultado de la Lotería de Risaralda

En el caso de la Lotería de Risaralda, el premio mayor del sorteo más reciente fue para el siguiente número:

Número ganador: 6236

Serie: 025

La Lotería de Risaralda también entregó premios secos como “El Gordo de la Risaralda”, “Ángel de la Suerte”, “Mula Millonaria”, “Milagro Millonario” y otros incentivos incluidos en su plan de premios.

¿Dónde consultar los resultados oficiales?

Los resultados de cada sorteo pueden verificarse en los canales oficiales de la Lotería de Santander, la Lotería de Medellín y la Lotería de Risaralda.

Se recomienda a los jugadores revisar cuidadosamente el billete, conservarlo en buen estado y confirmar la información antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Recomendaciones para reclamar un premio

Si resultó ganador en alguno de estos sorteos, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

Revise que el número, la serie y la fracción coincidan con el resultado oficial.

Conserve el billete original en buen estado.

Consulte los plazos establecidos para reclamar el premio.

Acuda únicamente a canales autorizados.

Presente su documento de identidad si el premio requiere trámite formal.

Más resultados de loterías en Colombia

Los apostadores también pueden consultar los resultados de otras loterías y chances del país, como la Lotería de Bogotá, Lotería del Valle, Lotería del Quindío, Baloto, MiLoto, Dorado, Motilón y demás sorteos autorizados.