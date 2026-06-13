Adiós a Marlore Anwandter: la mujer que puso música a la infancia de Colombia

La música infantil colombiana está de luto. Marlore Anwandter, compositora, pedagoga, periodista y creadora de los legendarios Canticuentos, falleció a los 92 años en Missouri, Estados Unidos, dejando un legado que marcó la infancia de millones de colombianos a lo largo de más de cinco décadas.

Nacida en Santiago de Chile en 1934, Marlore Anwandter se formó como periodista y dirigió la revista femenina Eva. Además de su carrera en los medios, su pasión por la música —heredada de su madre pianista— y la pedagogía la llevaron a explorar nuevos caminos. A finales de los años 60, tras casarse con el estadounidense Bryan Johnson y tener tres hijos (Carol, Cristina y Miguel), se mudó a Colombia en 1973 por motivos laborales de su esposo.

Fue en Medellín donde su talento floreció de forma inesperada. Desde su propia cocina, Anwandter compuso, interpretó y grabó canciones educativas y divertidas que combinaban melodías pegajosas con mensajes formativos. En 1975, confió en Codiscos para lanzar el primer álbum de Canticuentos, un proyecto que se convirtió en el disco infantil más vendido en la historia de Colombia.

Temas como La iguana y el perezoso, Sammy el heladero, Burritos de Bogotá o Ronda de las vocalesse volvieron banda sonora obligada en hogares, colegios y fiestas infantiles. Su enfoque innovador, inspirado en métodos como el de Carl Orff, integraba voz, movimiento, percusión y elementos folclóricos. No solo entretenía: enseñaba valores, lenguaje, matemáticas básicas y conciencia ambiental de forma lúdica.

Los Canticuentos trascendieron generaciones y fronteras, consolidándose como un referente de la música infantil latinoamericana. A pesar de vivir gran parte de su vida fuera de Colombia (últimamente en Missouri), Anwandter siempre se sintió adoptada por el país. En 2025, su obra revivió con el proyecto Los Nuevos Canticuentos, donde artistas como Carlos Vives, Juanes y Andrés Cepeda versionaron sus clásicos, acompañados de un libro ilustrado y edición en vinilo. “

“Construyó un universo creativo para los más pequeños”, destacaron sus allegados y la disquera Codiscos al confirmar su fallecimiento. Marlore no solo compuso canciones: creó recuerdos colectivos, risas y aprendizajes que hoy forman parte de la identidad cultural de varias generaciones de colombianos.

Su partida, ocurrida el pasado 10 de junio, ha generado un profundo reconocimiento en redes y medios. Artistas, educadores y miles de seguidores han recordado cómo sus melodías acompañaron sus primeros años. Marlore Anwandter deja un vacío en la música infantil, pero su legado suena más vivo que nunca en cada niño que canta “¡Ojalá que llueva café!” o baila con Sammy el heladero.