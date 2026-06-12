Mary Méndez de ‘La Red’ celebró la llegada de sus 50 años con especial video: “Descarada yo”

La presentadora de Caracol reprochó a las autoridades su falta de acción contra los delincuentes. / Foto: Instagram @marymendez55 - Tomadas el 26 de marzo de 2025.

María Beatriz Méndez Dávila, más conocida como Mary Méndez, es una carismática presentadora y empresaria samaria que se ganó un lugar en la televisión colombiana desde 1999.Tras sus inicios en programas como Francotiradores y También Caerás, se consolidó en La Red de Caracol Televisión en 2013, siendo la única mujer en el set junto a figuras como Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo.

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La querida presentadora llegó en este mes de junio a las 50 primaveras, razón por la que compartió un video rodeada por sus amigos del programa ‘La Red’, frente a un pastel de cumpleaños pero en primer lugar puso un número 34, luego el 42 y tras la corrección de los que la rodeaban puso finalmente el 50.

El video lo compartió en sus redes sociales ecopañado de una fraternal descripción de agradecimiento: “Descarada sería yo pedirle algo a la vida cuando me ha dado tanta gente a quien amar! GRACIAS amigos de mi vida! Por más carcajadas juntos!! LOS AMO!”

¿Cuál fue la razón del celibato de Mary Méndez?

Este retiro emocional no fue gratuito. La decisión llegó tras la disolución de su matrimonio con el empresario Santiago Iregui, con quien compartió cerca de ocho años de vida. Al recordar esa etapa, Mary no utilizó reproches ni cayó en el drama que suele rodear a las separaciones de alto perfil; por el contrario, habló desde con serenidad: “Yo me enamoré perdidamente y tuve un matrimonio muy bonito durante ocho años”, afirmó Méndez, reconociendo el valor de lo vivido.

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Sin embargo, la presentadora también dejó entrever que su intuición fue su guía, incluso cuando su entorno no estaba convencido. “Mi familia sabía que la vuelta no era por ahí”, confesó, admitiendo que, a pesar de las advertencias de sus seres queridos, decidió vivir su experiencia hasta el final. Para ella, el fin de su unión no fue un “porrazo” o un fracaso, sino un ciclo que cumplió su propósito junto a un hombre a quien aún hoy describe como un “gran ser humano”.

La presentadora de Caracol Televisión ha enfocado toda su energía en su marca de productos saludables, demostrando que la soltería puede ser el terreno más fértil para el crecimiento profesional.

“Me volví a casar, pero me casé conmigo misma”, señaló contundentemente. “Monté mi empresa y dije: este es mi momento de verdad, de salir adelante y no quedarme llorando sobre mis miserias ni victimizándome”.