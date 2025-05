Hijos de Kaleth Morales no se aguantaron más y desmintieron rumor de que “Jesús Kaleth”, es hijo de su padre

La dinastía Morales en el vallenato es una de las más emblemáticas y respetadas dentro de este género musical. Iniciada por el legendario cantante Miguel Morales, conocido por su voz romántica y su talento para transmitir emociones profundas, esta familia ha dejado una huella imborrable en la historia del vallenato.

Su legado fue continuado por sus hijos, entre ellos Kaleth Morales, quien revolucionó el género con su estilo fresco y moderno, siendo uno de los pioneros del llamado “nuevo vallenato”. A pesar de su prematura muerte, Kaleth dejó un impacto duradero y por supuesto a dos hijos: Samuel y Katrinalieth. Sin embargo, hace un tiempo un hombre supuestamente llamado “Jesús Kaleth” ha afirmado que es hijo del artista fallecido, cosa que no convenció a muchos, porque hasta los mismos Morales salieron a desmentirlo.

“Jesús Kaleth” hace también música y cuenta con varios seguidores en sus redes sociales, donde pone como descripción que es hijo del rey, además de hacer bastantes covers del artista.

¿Qué dijeron los verdaderos hijos del Rey de la Nueva Ola?

Antes las múltiples afirmaciones de esste hombre, Samuel Morales, menor de los hijos del cantante, subió una historia de Instagram donde dejó claro que es lo que piensa de este sujeto.

“Mientras no haya una prueba ni certeza de nada, yo no soy hermano tuyo. Qué cosita ombeee. Viven en realidades alteradas. Respeta la memoria de mi padre, porque lastimosamente ya no está con nosotros para defenderse. Te pasas haciendo videos y vainas, que tanto mi hermana como yo no podemos ver, porque nos bloqueaste.”

Por su parte, Katrinalieth, la hermana mayor, también se pronunció en sus redes con firmeza y exigiendo respeto por su la dinastía Morales.

“Muchas personas me comentan que no me ‘quedaría bien’ defenderme o hablar al respecto porque soy cristiana, pero eso no es una enfermedad ni un impedimento para hacer respetar el buen nombre de la dinastía Morales y de mi padre, que ya no está”.

Lo que más comentan los internautas, es que no es muy lógico, por el hecho de que Kaleth tuvo a su primera hija a los 14 años. Además, hasta Kanner, hermano del artista, salió a hablar del tema, diciendo que nunca lo ha contacto para una prueba de ADN.