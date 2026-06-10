Katherine Porto revela la verdad detrás de ‘Microdosis de Amor Propio’: “Sanar no pasa de la noche a la mañana”

En un momento en el que hablar de salud mental, bienestar emocional y amor propio dejó de ser un tema secundario para convertirse en una conversación urgente, Katherine Porto celebra un nuevo logro con su libro ‘Microdosis de Amor Propio’, una obra que ya alcanza su tercera edición y que, según información del comunicado, fue seleccionada como la primera lectura oficial del book club de Google Colombia.

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El hito no es menor. Más allá de la cifra editorial, el libro ha conectado con lectores que buscan herramientas para entenderse, sanar heridas emocionales y dejar de vivir únicamente desde el “hacer”, como si la vida se tratara solo de producir, cumplir y avanzar sin pausa.

En entrevista con Publimetro Colombia, Katherine Porto explicó que, para ella, el interés que ha despertado su libro responde a una necesidad cada vez más evidente: la de sentirse mejor.

“Yo creo que la gente cada vez está buscando estar bien. El bienestar creo que es lo que en este momento la gente está necesitando”, aseguró la actriz, empresaria y autora, al hablar sobre la llegada de su libro a nuevos espacios de lectura.

¿Cómo nació ‘Microdosis de Amor Propio’?

Aunque muchas personas reconocen a Katherine Porto por su carrera como actriz, su relación con la escritura viene desde mucho antes. La autora contó que estudió Comunicación Social y Periodismo, y que durante años encontró en las agendas y cuadernos una forma de procesar sus emociones.

Antes de publicar este libro, incluso pensó en lanzar una obra de poemas. Sin embargo, al revisar los textos, decidió detener el proceso porque sintió que pertenecían a una etapa demasiado oscura de su vida.

Años después, viviendo en Los Ángeles, volvió la necesidad de escribir. En ese momento buscó orientación del escritor Jorge Franco, empezó a organizar sus ideas, pero una frase ajena la frenó: “¿A quién le va a importar?”. Esa duda la hizo abandonar temporalmente el proyecto y, en cambio, abrir un blog y un podcast llamado Spiritual Lifestyle, donde empezó a contar su cambio de vida y las herramientas que iba encontrando para su bienestar.

Sin embargo, el libro terminó llegando cuando ella sintió que estaba lista para escribirlo desde otro lugar.

“Creo que en esa época no tenía que ser posible porque me faltaba vivir todo lo que viví 10 años después para poder plasmarlo en este libro”, contó.

“Es un libro con demasiada verdad”: Katherine Porto

‘Microdosis de Amor Propio’ no nació como un manual distante ni como una fórmula rápida de bienestar. Katherine Porto explicó que, al principio, pensó en hacer un libro mucho más práctico, pero al sentarse a escribir entendió que necesitaba involucrar su propia historia.

“Le metí de verdad muchas historias mías que me dolían, mucho de mi proceso real y lo mezclé con herramientas que me ayudaron a mí a transformarme, a sanar ciertas situaciones, a evolucionar”, dijo en diálogo con Publimetro Colombia.

Para la autora, esa honestidad ha sido una de las razones por las que el libro ha conectado con tantas personas. No se trata solo de leer consejos, sino de encontrarse con una voz que también atravesó momentos difíciles y que no pretende vender la sanación como un camino perfecto.

De hecho, Katherine reconoció que el propio libro terminó convirtiéndose en una especie de espejo para ella.

“El libro me enfrentó a eso, a que aplicara lo que estaba predicando”, explicó, al recordar que durante el proceso de escritura también tuvo que tomar decisiones importantes y volver a empezar su vida desde otro lugar.

¿Cuál es el error más común al buscar bienestar emocional?

En tiempos donde las redes sociales resumen procesos complejos en videos de pocos segundos, Katherine Porto fue clara al hablar del riesgo de creer que sanar ocurre de un día para otro.

Para ella, uno de los errores más comunes es pensar que los traumas, los patrones y las heridas emocionales se transforman “por arte de magia”.

“La gente cree que transformarse, evolucionar, sanar, se hace de un día para otro y esto es un trabajo muy de paciencia”, afirmó.

La autora también señaló que las redes sociales pueden servir como una puerta de entrada a ciertos temas, pero no reemplazan el trabajo profundo que implica conocerse, cuestionarse y hacerse cargo de uno mismo.

“Las redes sociales simplemente están ahí como para educar o ayudar, pero el trabajo de la espiritualidad, del amor propio, del autoconocimiento, de la salud mental es mucho más profundo que un reel que viste en una red social”, dijo.

La microdosis que Katherine Porto le regalaría a sus lectores

El impacto del libro también se ha reflejado en los mensajes que recibe de sus lectores. Katherine contó que una de las frases que más le repiten es: “tu libro me salvó”. Incluso recordó el caso de una persona que, durante una firma de libros en Medellín, se acercó con lágrimas en los ojos para decirle que la obra había llegado en un momento crítico de su vida.

Por eso, al preguntarle cuál sería una sola microdosis de amor propio que le regalaría a quienes la siguen, su respuesta fue una invitación a la paciencia y a la responsabilidad personal.

“Le diría que se tenga paciencia, que ese tiempo que ocupa tratando de conocer a los demás, de entender a los demás, que lo ocupe conociéndose a sí mismo y entendiéndose a sí mismo”, aseguró.

Y quizá ahí está una de las razones por las que el libro sigue creciendo, porque no promete una vida perfecta, sino una forma más honesta de habitar la propia historia. Una en la que sanar no significa negar la oscuridad, sino aprender a mirarla sin quedarse atrapado en ella.