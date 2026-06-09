De Cali a Suiza: Sharay Posada conquistó Bogotá y ahora va por el mundo

La Plaza de Usaquén, en Bogotá, se convirtió en el epicentro del street dance colombiano con la realización de la segunda Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026. Los 16 mejores bailarines del país llegaron a la capital tras superar exigentes clasificatorias en Medellín, Cali, la Costa Caribe y Bogotá, además de obtener cupos mediante wildcards.

La gran protagonista de la noche fue Sharay Posada, quien, tras conquistar el Qualifier de Cali, logró imponerse en la final y quedarse con el título de campeona nacional. Gracias a este triunfo, representará a Colombia en la World Final de Red Bull Dance Your Style, que se llevará a cabo en octubre de 2026 en Zúrich, Suiza.

La edición 2026 marcó un hecho histórico para la plataforma, ya que fue la primera vez que una final nacional oficial del certamen se realizó en Bogotá, consolidando a la ciudad como uno de los escenarios más importantes para la cultura urbana y las danzas callejeras del país.

Una competencia donde el público decide al ganador

A diferencia de otros torneos de baile, Red Bull Dance Your Style elimina los jurados tradicionales y pone el poder de decisión en manos del público.

Los bailarines deben enfrentarse cara a cara en batallas uno contra uno, improvisando sobre canciones que desconocen hasta el momento en que suenan. Sin coreografías preparadas y sin saber qué ritmo aparecerá, cada participante debe demostrar creatividad, técnica, musicalidad y capacidad de adaptación para conquistar a la audiencia.

Funk, pop, rock, hip hop, disco y otros géneros musicales hacen parte de una selección impredecible que obliga a los competidores a salir de su zona de confort y responder con autenticidad en cada ronda.

Así quedó el podio de Red Bull Dance Your Style Colombia 2026

Además del triunfo de Sharay Posada, el podio estuvo conformado por destacados representantes del street dance nacional.

El segundo lugar fue para Peke, clasificado en la plaza realizada en Bogotá, quien sorprendió por su versatilidad y por la manera en que logró apropiarse de cada canción seleccionada por el DJ.

El tercer y cuarto puesto fueron ocupados por Valefica y Tar Tac, respectivamente, ambos invitados mediante wildcard y reconocidos exponentes del popping.

Una vitrina para la diversidad del street dance colombiano

La final nacional también sirvió para visibilizar la riqueza y diversidad de estilos presentes en la escena urbana del país.

Entre los finalistas destacaron Dani Osorio, representante del dancehall; Nevil, exponente del waacking; Baby Fox y Lord con el krump; así como Manu Flor y Chumi, quienes defendieron el hip hop. Todos ellos tuvieron la oportunidad de participar por primera vez en una Final Nacional de Red Bull Dance Your Style Colombia.

Con esta edición, la competencia reafirma su compromiso con el impulso de nuevos talentos y el fortalecimiento de la cultura del street dance en Colombia.

Ahora, todas las miradas estarán puestas en Sharay Posada, quien llevará el nombre del país a Zúrich con el reto de enfrentarse a los mejores bailarines del mundo en busca de un nuevo hito para la escena urbana colombiana.