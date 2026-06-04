Motociclista y hombre sin una pierna protagonizaron reprochable batalla a muletazos en Bogotá

Nuevamente, el mal comportamiento de algunos actores viales se vuelve tendencia en las redes sociales y no precisamente por lo bueno, ya que una pelea entre un motociclista y un ciudadano en muletas generó gran indignación en la web.

En las imágenes que circulan en la red se ve que el hombre en muletas, a quien le falta una pierna, estaba agrediendo sin razón alguna a varios motociclistas y golpeando con estos utensilios a varios buses del SITP.

Sus acciones escalaron a mayores cuando tomó la decisión de agredir a un motero, quien no toleró ni un poco el acto y se bajó de su moto para encararlo, recibiendo varios muletazos en un principio; luego de esto, reprochablemente la emprendió contra el primer agresor y lo golpeó con una de las muletas hasta dañarla por completo.

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La escena que tuvo lugar en Bogotá no solo evidencia la falta de tolerancia que hay en las vías, también pone en la conversación las posibles sanciones que pueden acarrearles a las personas que protagonicen este tipo de peleas.

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Pelearse en la calle le puede salir más caro de lo que cree: estas son las multas y sanciones en Colombia

A todos se nos puede volar la piedra en un trancón o por un malentendido, pero piénselo dos veces antes de irse a los golpes en la vía pública. En Colombia, un “agarrón” callejero no solo daña el día, sino que le pega durísimo al bolsillo y, en el peor de los casos, lo puede mandar directo a la cárcel. La ley no se anda con rodeos frente a la intolerancia.

Si la discusión pasa de las palabras a los empujones o insultos, la Policía le aplicará el Código de Convivencia. Una riña o incitación a la violencia da para una multa Tipo 2, que ronda los $250.000. Pero si ya hay golpes físicos, la gracia sube a una multa Tipo 3, superando los $500.000. Además del golpe financiero, le tocará asistir a cursos pedagógicos y hacer comunitarios. Lo único “bueno” es que si paga juicio dentro de los primeros cinco días, recibe el 50% de descuento.

El verdadero dolor de cabeza empieza si la otra persona resulta herida. Ahí el asunto deja de ser un problema de policía y se convierte en un delito penal por lesiones personales. Medicina Legal evaluará los días de incapacidad y usted podría enfrentar una pena de prisión que arranca en los 16 meses, complicándose aún más si usó objetos contundentes o armas.

Finalmente, no piense que evadir la multa es fácil. Si no paga, quedará reportado en el Registro Nacional de Medidas Correctivas, lo que le bloqueará de inmediato la oportunidad de contratar con el Estado, postularse a cargos públicos o tramitar ciertos permisos. Al final, mantener la cabeza fría sale mucho más barato.