“Después no chillemos”: el empresario Mario Hernández confirmó por quién votará en estas elecciones

A unas horas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, múltiples figuras públicas han empezado a manifestar sus preferencias electorales. Uno de los que decidió revelar públicamente su voto fue el reconocido empresario Mario Hernández, quien además les pidió a los colombianos ejercer su derecho al voto.

(Lea más noticias de la campaña presidencial dando clic en: Margarita Rosa de Francisco le respondió a Paola Turbay tras críticas al Gobierno Petro: “guion sin rigor”).

Hernández no solo es famoso por su marca de moda, sino que también ha sido conocido por expresar abiertamente sus posiciones políticas y su animadversión por la izquierda. De hecho, ha sido un duro crítico del gobierno del actual presidente Gustavo Petro.

“Ojo, este domingo tenemos que salir todos a votar. Después no chillemos. Mire Cuba, mire cómo estamos. Vamos para adelante, no comamos cuento”, aseguró el empresario en un video difundido en sus redes sociales.

Además, señaló que votará por Paloma Valencia, la candidata presidencial del Centro Democrático.

¿Por quiénes votarán los famosos?

Múltiples famosos han expresado por quién votarán a través de sus redes sociales oficiales durante los últimos días. Por ejemplo, al igual que Mario Hernández, la actriz Paola Turbay también reveló en un video que votará por Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo.

Entre tanto, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella también ha conseguido el apoyo de varios deportistas y personajes de la farándula. Entre sus votantes estarán Édgar Rentería, ‘Checo’ Acosta y Faustino ‘El Tino’ Asprilla.

Por su parte, actores y actrices como Julián Román, Margarita Rosa de Francisco, Diana Ángel, Cony Camelo, los integrantes de la banda Doctor Krápula, entre otros, han manifestado su respaldo a Iván Cepeda.